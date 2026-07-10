Presi i presunti autori della spaccata all’Ottica Savoldi - Video

Svolta nelle indagini sulle spaccate che negli ultimi mesi hanno colpito il centro di Bergamo. Nella giornata di giovedì 9 luglio, la Polizia di Stato di Bergamo, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini tunisini di 29 e 19 anni, entrambi senza fissa dimora, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

I due sono ritenuti responsabili della spaccata avvenuta nella notte del 21 maggio ai danni dell’Ottica Savoldi, storico negozio di via Paleocapa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, i malviventi avrebbero forzato la porta d’ingresso con un piede di porco, introducendosi nel punto vendita e rubando una cinquantina di occhiali da sole per un valore complessivo di circa 5 mila euro, per poi fuggire.

La ricostruzione del furto

Determinante per l’identificazione dei presunti responsabili è stata l’attività investigativa avviata nell’immediatezza dei fatti, grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e ai successivi accertamenti svolti dalla Squadra Mobile, che hanno consentito di ricostruire nel dettaglio le fasi del furto.