Da Bergamo a Clusone con «Ruote nella Storia» - Foto

Quaranta le vetture partecipanti, tutte iscritte nella«Lista di Salvaguardia Storica Aci». Il percorso, studiato per far ammirare le bellezze paesaggistiche della provincia di Bergamo, si snoderà per circa 70 chilometri, con passaggio nei comuni di Scanzorosciate, Cenate Sopra, Trescore Balneario, Casazza, Endine Gaiano, Piangaiano, Solto Collina, Riva di Solto, Lovere, Costa Volpino, Sellere, Cerete Basso, Rovetta e Clusone.

«Ruote nella Storia» a Bergamo

Fino a Clusone

Nell’antico borgo seriano è fissato l’arrivo. «Quest’anno abbiamo scelto Clusone come punto d’arrivo, per il suo alto valore storico e culturale - spiega il direttore generale Aci, Giuseppe Pianura. I partecipanti, una volta scesi dalle proprie auto, potranno godere delle bellezze artistiche della città, con una visita guidata all’Orologio Planetario Fanzago, all’affresco del Trionfo della Morte e alla Basilica di Santa Maria Assunta».

«Ruote nella Storia» in partenza

Le vetture storiche

Di grande pregio l’elenco delle vetture presenti al raduno: dalla Ferrari Testarossa, alla Jaguar E-Type, passando per il leggendario Maggiolino della Volkswagen e diversi modelli d’epoca di marchi come Porsche, BMW, Fiat e Mercedes e Lancia.