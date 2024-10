Da dieci anni sulle piste da sci e non solo: Play sport Academy, la carica dei 12mila

Dieci anni di attività e una crescita prodigiosa. Al punto da arrivare a contare 58 maestri di sci, più di dodicimila ragazzi portati sulle piste da sci e un elenco di progetti nuovi ogni anno che si faticano a contare. Play sport academy è un’associazione nata nel 2014 dalla collaborazione tra due figure che ancora oggi ne sono presidente e vice, ovvero Ennio Frigeni, che era stato già direttore dello Sci club Radici, e Cristina Radici, figlia d’arte, già atleta di sci. L’associazione ha mosso i suoi primi passi sognando sin da subito in grande. «Il nostro progetto nasce dal desiderio di promuovere il mondo dello sci nella provincia di Bergamo e attraverso lo sci promuovere la cultura della montagna», spiega Ennio, che ricorda come Play abbia occupato una posizione intermedia e inedita tra le realtà già esistenti di sci club e scuole sci, «per permettere ai ragazzi di praticare lo sci come attività continuativa, ma senza necessariamente dedicarsi all’agonismo».

Play sport academy si è rivolta sin da subito alle scuole bergamasche. «Il nostro intento era ed è quello di far praticare ai ragazzi uno sport all'aria aperta – spiega Cristina Radici –. Abbiamo pensato sin da subito di coinvolgere le scuole perché i ragazzi imparano e si divertono di più quando sono con i loro amici, poi capita che tornino in montagna portando le proprie famiglie. Le prime scuole che hanno accettato di aderire alle nostre proposte sono state certamente lungimiranti: siamo andati da loro a spiegare che a Bergamo i ragazzi devono avere l'opportunità di imparare a sciare, come nelle città di mare imparano a nuotare. Oggi sono più di trenta quelle che collaborano con noi, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado».

Da Bergamo al Monte Pora

Play organizza le loro giornate sulla neve in tutti gli aspetti, accompagnandoli in pullman dalla scuola alle piste, al Monte Pora. «Oltre ai corsi di sci, li formiamo anche con lezioni e dimostrazioni sui temi della sicurezza», spiega ancora Frigeni. Accanto all’associazione sportiva dilettantistica, è nata infatti anche una scuola sci, sempre con lo stesso nome, che oggi conta 58 maestri. «Da tre anni i nostri maestri si formano per lavorare anche con ragazzi con autismo, grazie ad una nostra maestra e psicologa, con l’obiettivo di favorire l’integrazione attraverso lo sport – aggiunge Frigeni, che è anche direttore della scuola –. Siamo attenti al tema della disabilità anche grazie a una collaborazione con Mauro Bernardi e la sua associazione Enjoyski. Qualche anno fa abbiamo portato a sciare anche alcuni ragazzi di una comunità: teniamo molto all’impegno sociale dentro la nostra crescita».

Il team di 58 maestri

I ragazzi che in questi primi dieci anni di storia hanno sciato con Play, di età compresa tra i 4 e i 18 anni, sono arrivati a quota 12mila. Tra le proposte extra, le ultime avviate sono «Play up» – un progetto di agonismo soft, che coinvolge circa 50 bambini per partecipare ad alcune gare senza l’assillo del risultato, allenandosi nel rispetto dei tempi della scuola e degli altri impegni – e «Play next», che prepara alcuni ragazzi sin da piccoli al percorso per diventare maestri di sci, sia sul fronte dell’allenamento sia nella consapevolezza dell’ambiente.

In montagna tutto l’anno