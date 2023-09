Da domenica al via la campagna antinfluenzale e anti Covid: ecco i punti aperti in Bergamasca

Domenica 1 ottobre, in 80 centri, parte in Lombardia la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale con una giornata dedicata alle persone over 60, ai bambini dai 2 ai 6 anni (sotto forma di spray nasale), alle donne in gravidanza, agli operatori sanitari, appartenenti alle forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. Durante la somministrazione dell’antinfluenzale, potrà essere co-somministrato il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato XBB 1.5.

È obbligatorio prenotarsi: ecco il link

Alcune Asst, come si legge in una nota della Regione Lombardia, hanno inoltre avviato specifiche iniziative sul territorio come l’offerta in co-somministrazione della vaccinazione anti-pneumococco e anti-herpes zoster per i soggetti in target. Per vaccinarsi è necessario prenotarsi (fino a domenica sul portale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it). Dal 2 ottobre potranno poi vaccinarsi sanitari, pazienti di Ospedali e ospiti di Rsa e dal 16 ottobre tutti gli appartenenti alle categorie per cui la vaccinazione è raccomandata.

«Una campagna importante – ha detto l’assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso – che vogliamo inaugurare con una giornata simbolo. Vaccinarsi è un obbligo morale, serve a tutelare noi stessi e le persone fragili che sono vicine». Per quanto riguarda l’anti-Covid, Bertolaso ha sottolineato che «si tratta di nuovi vaccini che coprono tutte le varianti oggi in circolazione. Non si può dunque parlare di quinta dose». «Voglio infine ringraziare - ha concluso l’assessore - i medici di famiglia e le farmacie che, nel gioco di squadra delle vaccinazioni, rappresentano un tassello fondamentale».

I punti che hanno aderito in Bergamasca:

La ASST Papa Giovanni XXIII aderisce al Vax Day promosso da Regione Lombardia per inaugurare la campagna vaccinale antinfluenzale 2023/24. Domenica 1° ottobre tra le 8.30 e le 14 sarà possibile ricevere gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale in tutte le case di Case di Comunità dell’ASST Papa Giovanni XXIII: Borgo Palazzo, Villa D’Almè, Zogno e Sant’Omobono Terme. È obbligatoria la prenotazione. In occasione della vaccinazione verrà offerta la possibilità di ricevere in co-somministrazione anche la vaccinazione anti Covid-19 col vaccino di ultima generazione attivo nei confronti della variante Omicron XBB 1.5. Inoltre, per le categorie per cui queste vaccinazioni sono raccomandate, sarà possibile ricevere o prenotare anche le vaccinazioni anti pneumococco e anti Herpes Zoster.

La ASST Bergamo Ovest sarà in prima linea con il personale delle Case di Comunità di Treviglio, Ponte San Pietro, Martinengo e Dalmine che, nell’occasione, apriranno per un Vax Day simbolico, dalle 9 alle 13.

Anche l’ASST Bergamo EST aderisce con le Case della Comunità di Calcinate, Trescore e Gazzaniga.

Tutte le informazioni sono reperibili nella pagina dedicata presente in homepage del sito di Ats Bergamo https://www.ats-bg.it/.