Da El Salvador a Bergamo a scuola di fisica sanitaria: «Ora potrò aiutare il mio Paese»

Formare giovani leve nelle professioni della salute, esportando know-how e competenze, per aiutare a rendere i loro Paesi d’origine autonomi nella diagnosi e nella cura di molte patologie. Sono i principi ispiratori del programma a cui partecipa l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo e che porta in città da diversi anni studenti e dottorandi provenienti da vari punti del pianeta, in particolare da Paesi in via di sviluppo, impegnati in master di specializzazione. Tra i «pilastri» dell’adesione del «Papa Giovanni» al programma c’è l’esperienza acquisita dal direttore della Fisica sanitaria , Luca Poli , 53 anni, originario di Martinengo, laureato in Fisica, dottorato di ricerca in Fisica, specializzazione in Fisica sanitaria, al «Papa Giovanni» dal 2000 e per 7 anni, dal 2013 al 2019, in distacco per un incarico alla Iaea , Agenzia internazionale dell’energia atomica dell’Onu , con sede a Vienna. L’Agenzia, nata nel 1957, di cui fanno parte 164 Paesi, ha tra le sue specifiche competenze anche quella dello studio e della ricerca nell’utilizzo delle radiazioni ionizzanti a scopo medico.