Da Goggia a Percassi, gli auguri «vip» ai nostri lettori. L’Eco in edicola il 27, ma il sito vi tiene sempre informati

La redazione de « L’Eco di Bergamo » augura tutti i lettori un sereno Natale. Gli aggiornamenti del nostro sito continueranno ininterrottamente anche a Natale e Santo Stefano . Il giornale cartaceo, invece, dopo l’edizione di martedì 24 dicembre, tornerà in edicola venerdì 27 dicembre .

Intanto vi lasciamo il video «Sono bergamasco ed è ovvio che a Natale...» che abbiamo preparato con gli auguri dei «vip» orobici, da Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a Roby Facchinetti, passando per la sindaca Elena Carnevali,l’attore Giorgio Marchesi e il comico Omar Fantini, gli sportivi Michela Moioli e Martina Caironi, la «tata» Francesca Valla fino a Giuliana e Rosalba Piccinni.E non mancano anche gli auguri di alcune firme della redazione in rappresentanza di tutto il gruppo, con anche il nostro direttore Alberto Ceresoli.