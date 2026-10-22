Dai canoni idroelettrici 16,5 milioni per strade, scuole e ponti in Bergamasca

Quasi 16,5 milioni di euro per strade, ponti, percorsi ciclabili e scuole della Bergamasca. La Provincia di Bergamo e l’Ufficio territoriale regionale hanno presentato il piano di interventi finanziato con i canoni arretrati delle grandi derivazioni idroelettriche. Le opere sono previste prevalentemente tra il 2027 e il 2028: quasi tutte saranno progettate e realizzate dalla Provincia, che in alcuni casi potrebbe assegnare le risorse direttamente ai Comuni.

Strade provinciali: le opere finanziate

La quota più alta per un singolo intervento stradale è un milione di euro per la manutenzione della SP 170 «Rivierasca», tra Bottanuco, Capriate San Gervasio, Calusco d’Adda, Medolago e Suisio. Per la sicurezza idrogeologica sono previsti 632mila euro a Isola di Fondra, 500mila ad Ardesio e 450mila sulla strada Zogno-Endenna. In programma anche guard-rail, consolidamenti, allargamenti e 450mila euro complessivi per i collegamenti ciclopedonali di Osio Sopra e Osio Sotto.

Scuole a Dalmine e Presezzo, interventi su ponti e incroci

Per l’istituto Marconi di Dalmine sono stanziati 1,8 milioni per l’impianto di riscaldamento; 560mila euro al Maironi da Ponte di Presezzo per tetto, serramenti e aree esterne. A Mozzo, 400mila euro integreranno i fondi per il ponte di via Papa Giovanni XXIII e la sistemazione idraulica del torrente Quisa. Previsti inoltre 450mila euro come cofinanziamento per una rotatoria ad Albino e 400mila a integrazione dei fondi per l’accesso al polo scolastico di Presezzo.

La ripartizione rispetta i vincoli territoriali e di spesa fissati dalla legge. «Ora si apre la fase più importante: quella della realizzazione», ha dichiarato il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli.

Tutte le opere finanziate nella Bergamasca

Muri, barriere, guard-rail e protezioni laterali

Lenna, SP 2: 400.000 euro

Moio de’ Calvi, SP 2: 350.000 euro

Branzi, SP 2: 150.000 euro

Roncobello, SP 3: 250.000 euro

Piazzolo, SP 11: 100.000 euro

Locatello, SP 18: 300.000 euro

Camerata Cornello, SP 29 bis: 350.000 euro

Ranzanico, SP 40: 50.000 euro

Colere, SP 58: 400.000 euro

Vilminore di Scalve, SP 58-61: 400.000 euro

Foresto Sparso, SP 81: 100.000 euro

Consolidamento di scarpate e cigli di valle

Valleve, SP 2: 400.000 euro

Carona, SP 5: 150.000 euro

Capizzone-Bedulita, SP 16: 250.000 euro

Rota d’Imagna, SP 20: 200.000 euro

Azzone, SP 59: 400.000 euro



Allargamenti stradali localizzati

Piazzatorre, SP 10: 300.000 euro

San Giovanni Bianco, SP 26: 300.000 euro

San Pellegrino Terme, SP 26: 200.000 euro

Tavernola-Vigolo, SP 78: 300.000 euro

Viadanica, SP 80: 250.000 euro

Almenno San Bartolomeo-Roncola, località Carobais, SP 172: 250.000 euro

Messa in sicurezza idrogeologica

Isola di Fondra, SP 2: 632.236,85 euro

Casnigo, SP 42: 220.000 euro

Ardesio, località Ludrigno, SP 49: 500.000 euro

Piario, SP 51: 350.000 euro

Zogno-Endenna, località Romacolo e Camanghè: 450.000 euro

Ubiale-Clanezzo, strada alternativa alla ex SS 470: 318.000 euro

Manutenzione straordinaria delle strade

Serina, SP 27: 300.000 euro

Nembro, SP 35: 30.000 euro

Oneta, SP 46: 50.000 euro

Ponte Nossa, SP 47: 50.000 euro

Premolo, SP 47: 150.000 euro

Valgoglio, SP 49: 100.000 euro

Valbondione, SP 49: 100.000 euro

Gandellino, SP 49: 250.000 euro

Gromo, SP 49: 350.000 euro

Cerete, SP 57: 50.000 euro

Schilpario, SP 60: 300.000 euro

Leffe, SP 62-SP 40: 145.000 euro

Colzate, ex strada provinciale interessata dal traffico deviato: 100.000 euro

SP 170 «Rivierasca», nei comuni di Bottanuco, Capriate San Gervasio, Calusco d’Adda, Medolago e Suisio: 1.000.000 di euro

Valtorta, strada comunale interessata dal passaggio del Giro d’Italia: 80.000 euro

Mobilità sostenibile e piste ciclopedonali

Osio Sopra, collegamento ciclopedonale lungo la ex SS 525: 200.000 euro

Osio Sotto, collegamento ciclopedonale lungo la ex SS 525: 250.000 euro

Trescore Balneario, tratto bergamasco della ciclovia Milano-Monaco: 300.000 euro

Ponti

Mozzo, manutenzione straordinaria del ponte di via Papa Giovanni XXIII e sistemazione idraulica del torrente Quisa: 400.000 euro, a integrazione di un contributo regionale già stanziato di 150.000 euro.

Sistemazione degli incroci

Albino, cofinanziamento di una rotatoria per il traffico deviato dalla provinciale: 450.000 euro

Presezzo, SP 155, riqualificazione dell’accesso al polo scolastico Maironi da Ponte e Betty Ambiveri: 400.000 euro, a integrazione di un precedente stanziamento provinciale.

Interventi negli istituti scolastici

Presezzo, istituto Maironi da Ponte: sistemazione della copertura, completamento dei serramenti e riordino delle aree esterne. Stanziati 560.000 euro.

Dalmine, istituto Marconi: riqualificazione e integrazione dell’impianto di riscaldamento. Stanziati 1.800.000 euro.

Altri interventi sulla viabilità