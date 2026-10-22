Dai canoni idroelettrici 16,5 milioni per strade, scuole e ponti in Bergamasca
I FINANZIAMENTI. Dai canoni idroelettrici risorse per interventi tra il 2027 e il 2028. Un milione alla Rivierasca, 1,8 milioni al Marconi di Dalmine.Lettura 3 min.
Bergamo
Quasi 16,5 milioni di euro per strade, ponti, percorsi ciclabili e scuole della Bergamasca. La Provincia di Bergamo e l’Ufficio territoriale regionale hanno presentato il piano di interventi finanziato con i canoni arretrati delle grandi derivazioni idroelettriche. Le opere sono previste prevalentemente tra il 2027 e il 2028: quasi tutte saranno progettate e realizzate dalla Provincia, che in alcuni casi potrebbe assegnare le risorse direttamente ai Comuni.
Strade provinciali: le opere finanziate
La quota più alta per un singolo intervento stradale è un milione di euro per la manutenzione della SP 170 «Rivierasca», tra Bottanuco, Capriate San Gervasio, Calusco d’Adda, Medolago e Suisio. Per la sicurezza idrogeologica sono previsti 632mila euro a Isola di Fondra, 500mila ad Ardesio e 450mila sulla strada Zogno-Endenna. In programma anche guard-rail, consolidamenti, allargamenti e 450mila euro complessivi per i collegamenti ciclopedonali di Osio Sopra e Osio Sotto.
Scuole a Dalmine e Presezzo, interventi su ponti e incroci
Per l’istituto Marconi di Dalmine sono stanziati 1,8 milioni per l’impianto di riscaldamento; 560mila euro al Maironi da Ponte di Presezzo per tetto, serramenti e aree esterne. A Mozzo, 400mila euro integreranno i fondi per il ponte di via Papa Giovanni XXIII e la sistemazione idraulica del torrente Quisa. Previsti inoltre 450mila euro come cofinanziamento per una rotatoria ad Albino e 400mila a integrazione dei fondi per l’accesso al polo scolastico di Presezzo.
La ripartizione rispetta i vincoli territoriali e di spesa fissati dalla legge. «Ora si apre la fase più importante: quella della realizzazione», ha dichiarato il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli.
Tutte le opere finanziate nella Bergamasca
Muri, barriere, guard-rail e protezioni laterali
Lenna, SP 2: 400.000 euro
Moio de’ Calvi, SP 2: 350.000 euro
Branzi, SP 2: 150.000 euro
Roncobello, SP 3: 250.000 euro
Piazzolo, SP 11: 100.000 euro
Locatello, SP 18: 300.000 euro
Camerata Cornello, SP 29 bis: 350.000 euro
Ranzanico, SP 40: 50.000 euro
Colere, SP 58: 400.000 euro
Vilminore di Scalve, SP 58-61: 400.000 euro
Foresto Sparso, SP 81: 100.000 euro
Consolidamento di scarpate e cigli di valle
Valleve, SP 2: 400.000 euro
Carona, SP 5: 150.000 euro
Capizzone-Bedulita, SP 16: 250.000 euro
Rota d’Imagna, SP 20: 200.000 euro
Azzone, SP 59: 400.000 euro
Allargamenti stradali localizzati
Piazzatorre, SP 10: 300.000 euro
San Giovanni Bianco, SP 26: 300.000 euro
San Pellegrino Terme, SP 26: 200.000 euro
Tavernola-Vigolo, SP 78: 300.000 euro
Viadanica, SP 80: 250.000 euro
Almenno San Bartolomeo-Roncola, località Carobais, SP 172: 250.000 euro
Messa in sicurezza idrogeologica
Isola di Fondra, SP 2: 632.236,85 euro
Casnigo, SP 42: 220.000 euro
Ardesio, località Ludrigno, SP 49: 500.000 euro
Piario, SP 51: 350.000 euro
Zogno-Endenna, località Romacolo e Camanghè: 450.000 euro
Ubiale-Clanezzo, strada alternativa alla ex SS 470: 318.000 euro
Manutenzione straordinaria delle strade
Serina, SP 27: 300.000 euro
Nembro, SP 35: 30.000 euro
Oneta, SP 46: 50.000 euro
Ponte Nossa, SP 47: 50.000 euro
Premolo, SP 47: 150.000 euro
Valgoglio, SP 49: 100.000 euro
Valbondione, SP 49: 100.000 euro
Gandellino, SP 49: 250.000 euro
Gromo, SP 49: 350.000 euro
Cerete, SP 57: 50.000 euro
Schilpario, SP 60: 300.000 euro
Leffe, SP 62-SP 40: 145.000 euro
Colzate, ex strada provinciale interessata dal traffico deviato: 100.000 euro
SP 170 «Rivierasca», nei comuni di Bottanuco, Capriate San Gervasio, Calusco d’Adda, Medolago e Suisio: 1.000.000 di euro
Valtorta, strada comunale interessata dal passaggio del Giro d’Italia: 80.000 euro
Mobilità sostenibile e piste ciclopedonali
Osio Sopra, collegamento ciclopedonale lungo la ex SS 525: 200.000 euro
Osio Sotto, collegamento ciclopedonale lungo la ex SS 525: 250.000 euro
Trescore Balneario, tratto bergamasco della ciclovia Milano-Monaco: 300.000 euro
Ponti
Mozzo, manutenzione straordinaria del ponte di via Papa Giovanni XXIII e sistemazione idraulica del torrente Quisa: 400.000 euro, a integrazione di un contributo regionale già stanziato di 150.000 euro.
Sistemazione degli incroci
Albino, cofinanziamento di una rotatoria per il traffico deviato dalla provinciale: 450.000 euro
Presezzo, SP 155, riqualificazione dell’accesso al polo scolastico Maironi da Ponte e Betty Ambiveri: 400.000 euro, a integrazione di un precedente stanziamento provinciale.
Interventi negli istituti scolastici
Presezzo, istituto Maironi da Ponte: sistemazione della copertura, completamento dei serramenti e riordino delle aree esterne. Stanziati 560.000 euro.
Dalmine, istituto Marconi: riqualificazione e integrazione dell’impianto di riscaldamento. Stanziati 1.800.000 euro.
Altri interventi sulla viabilità
Selvino, SP 36, intervento di moderazione del traffico: 55.000 euro
Gaverina Terme, SP 39, completamento del parcheggio al Colle Gallo: 300.000 euro
Casnigo, SP 45, cofinanziamento di una rotatoria: 80.000 euro
Gorno, SP 46, realizzazione di un impianto semaforico: 50.000 euro
Castro, messa in sicurezza di via Papa Giovanni XXIII: 60.000 euro
Adrara San Rocco, intervento di messa in sicurezza stradale: 15.000 euro
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