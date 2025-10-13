Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 13 Ottobre 2025
Dal 13 ottobre vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini della Lombardia
LA CAMPAGNA. Ci si può rivolgere al proprio medico o in farmacia. Le prenotazioni online con PrenotaSalute.
Da oggi - lunedì 13 ottobre - in tutta la Lombardia la vaccinazione antinfluenzale gratuita è aperta a tutti i cittadini. Chiusa la fase dedicata alle categorie prioritarie - con 142.201 somministrazioni - ora la campagna è estesa all’intera popolazione.
Un’iniziativa che mira a ridurre la diffusione del virus influenzale e le complicanze nelle persone più fragili, alleggerendo così la pressione sui pronto soccorso e sui reparti ospedalieri.
Come aderire
È possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure presso le farmacie aderenti (per i cittadini maggiorenni che abbiano già effettuato in passato la vaccinazione antinfluenzale) e nei centri vaccinali delle Asst del territorio. Le prenotazioni avvengono tramite il portale PrenotaSalute, nella sezione «Vaccinazioni».
Il virus respiratorio sinciziale
Regione Lombardia promuove anche l’immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), particolarmente importante per i neonati. L’anticorpo monoclonale, disponibile nelle strutture regionali, è offerto gratuitamente: per i neonati che nascono dal 01/10/2025 al 31/03/2026 viene offerto presso il Punto nascita ospedaliero; per i bambini nati dal 01/04/2025 al 30/9/2025 invece viene offerto dai Pediatri di libera scelta oppure presso i Centri vaccinali.
