Dal 13 ottobre vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini della Lombardia

Da oggi - lunedì 13 ottobre - in tutta la Lombardia la vaccinazione antinfluenzale gratuita è aperta a tutti i cittadini. Chiusa la fase dedicata alle categorie prioritarie - con 142.201 somministrazioni - ora la campagna è estesa all’intera popolazione.

Un’iniziativa che mira a ridurre la diffusione del virus influenzale e le complicanze nelle persone più fragili, alleggerendo così la pressione sui pronto soccorso e sui reparti ospedalieri.

Come aderire

È possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure presso le farmacie aderenti (per i cittadini maggiorenni che abbiano già effettuato in passato la vaccinazione antinfluenzale) e nei centri vaccinali delle Asst del territorio. Le prenotazioni avvengono tramite il portale PrenotaSalute, nella sezione «Vaccinazioni».