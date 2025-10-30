Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 30 Ottobre 2025

Dal 3 novembre all’11 dicembre modifiche agli orari dei treni della linea Bergamo-Brescia

PER LAVORI. Variazioni alla circolazione ferroviaria per manutenzione. Previsti diversi autobus sostitutivi.

Redazione Web
Redazione Web
La stazione di Bergamo
La stazione di Bergamo

Bergamo

Dal 3 novembre all’11 dicembre, per lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Bergamo-Brescia, diversi treni regionali subiranno delle variazioni.

Dal 3 al 7 novembre

I treni della relazione Bergamo-Brescia R 10110, 10515, 10102, 10104, 10103, 10106 e 10105 sono cancellati tra Bergamo e Montello Gorlago e sostituiti con bus. Il treno R 10101 è cancellato da Bergamo a Montello Gorlago: i viaggiatori possono utilizzare il treno R 10117 in partenza da Bergamo alle ore 07,06 o il treno successivo R 10119 in partenza da Bergamo alle ore 08,06.

Il 27 novembre

Il treno R 10515 (Bergamo p. 6,43 – Cremona a. 8,38) è cancellato da Bergamo a Rovato e sostituito con bus.

Il treno R 10544 (Cremona p. 21,24 – Bergamo a. 23,23) è cancellato e sostituito da nuovo treno 84874 (Cremona 21,24 – Bergamo a. 23,37) con modifiche orario da Ospitaletto T. a Bergamo: Ospitaletto T. 22,40/41 - Rovato 22,45/50 - Coccaglio 22,58/59 - Cologne 23,02/03 - Palazzolo S/O. 23,07/08 - Grumello d. M. 23,12/13 - Chiuduno 23,16/17 - Montello Gorlago 23,21/22 - Albano S. Alessandro 23,25/26 - Seriate 23,30/31. Invariate le restanti fermate ed orari.

I treni R 10103 (Bergamo p. 13,42 – Brescia a.14,36) e R 10105 (Bergamo p. 19,42 – Brescia a. 20,38) sono cancellati da Palazzolo sull’Oglio a Brescia e sostituiti con bus da Palazzolo sull’Oglio a Rovato; da Rovato è possibile proseguire fino a Brescia rispettivamente con i treni 10131 e 10143.

Dal 3 al 20 novembre

I treni da Brescia a Bergamo e i treni R 2592 (Pisa p. 17,52 - Bergamo) e R 10544 (Cremona p. 21,24 - Bergamo a. 23,23) posticipano di 2 minuti l’orario di arrivo a destinazione.

Dal 24 novembre all’11 dicembre

I treni da Bergamo a Brescia posticipano di 2 minuti l’orario di arrivo a destinazione.

I punti di fermata bus sono disponibili sui canali digitali di Trenord. Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici. Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Cremona
Rovato
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trenord