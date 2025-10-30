Dal 3 novembre all’11 dicembre modifiche agli orari dei treni della linea Bergamo-Brescia

Dal 3 novembre all’11 dicembre, per lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Bergamo-Brescia, diversi treni regionali subiranno delle variazioni.

Dal 3 al 7 novembre

I treni della relazione Bergamo-Brescia R 10110, 10515, 10102, 10104, 10103, 10106 e 10105 sono cancellati tra Bergamo e Montello Gorlago e sostituiti con bus. Il treno R 10101 è cancellato da Bergamo a Montello Gorlago: i viaggiatori possono utilizzare il treno R 10117 in partenza da Bergamo alle ore 07,06 o il treno successivo R 10119 in partenza da Bergamo alle ore 08,06.

Il 27 novembre

Il treno R 10515 (Bergamo p. 6,43 – Cremona a. 8,38) è cancellato da Bergamo a Rovato e sostituito con bus.

Il treno R 10544 (Cremona p. 21,24 – Bergamo a. 23,23) è cancellato e sostituito da nuovo treno 84874 (Cremona 21,24 – Bergamo a. 23,37) con modifiche orario da Ospitaletto T. a Bergamo: Ospitaletto T. 22,40/41 - Rovato 22,45/50 - Coccaglio 22,58/59 - Cologne 23,02/03 - Palazzolo S/O. 23,07/08 - Grumello d. M. 23,12/13 - Chiuduno 23,16/17 - Montello Gorlago 23,21/22 - Albano S. Alessandro 23,25/26 - Seriate 23,30/31. Invariate le restanti fermate ed orari.

I treni R 10103 (Bergamo p. 13,42 – Brescia a.14,36) e R 10105 (Bergamo p. 19,42 – Brescia a. 20,38) sono cancellati da Palazzolo sull’Oglio a Brescia e sostituiti con bus da Palazzolo sull’Oglio a Rovato; da Rovato è possibile proseguire fino a Brescia rispettivamente con i treni 10131 e 10143.

Dal 3 al 20 novembre

I treni da Brescia a Bergamo e i treni R 2592 (Pisa p. 17,52 - Bergamo) e R 10544 (Cremona p. 21,24 - Bergamo a. 23,23) posticipano di 2 minuti l’orario di arrivo a destinazione.

Dal 24 novembre all’11 dicembre

I treni da Bergamo a Brescia posticipano di 2 minuti l’orario di arrivo a destinazione.