Dalla generosità di Marco Dell’Oro nasce un nuovo poliambulatorio a servizio delle fragilità

Un’eredità viva, condivisa col territorio, pensata per mettere al centro il valore della cura. A ricordare Marco Dell’Oro, caporedattore de «L’Eco di Bergamo» scomparso a 58 anni il 30 dicembre 2023, è il Poliambulatorio «Marco Dell’Oro» che verrà inaugurato nella giornata di mercoledì 24 giugno all’interno della Fondazione Carisma, in città, in via Monte Gleno 49.

Prestazioni direttamente in sede

«Un esempio concreto di solidarietà sociale e di attenzione alla fragilità»

Marco Dell'Oro

(Foto di Gian Vittorio Frau) È il frutto della generosità della sua famiglia, che ha voluto ricordare Marco – giornalista e persona di forte sensibilità per i temi del sociale – facendo del bene. Il nuovo spazio permetterà di fornire prestazioni medico-specialistiche agli ospiti della Fondazione direttamente in sede, superando il disagio legato al trasporto e alle prenotazioni esterne: in particolare, spiegano da Carisma, la struttura «si integra nella filiera completa di servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e ambulatoriali già offerti dalla Fondazione», potenziando «l’attività di diagnosi e aprendo il servizio ai bisogni dell’intera comunità locale».

Un «esempio concreto di solidarietà sociale e di attenzione alla fragilità», lo definisce la Fondazione Carisma esprimendo riconoscenza alla famiglia di Marco Dell’Oro e un ringraziamento particolare al fratello Massimo, «che con ammirevole senso di responsabilità e sensibilità ha orientato verso questo progetto gli ideali» del giornalista.

Un progetto di lungo respiro

Il risultato raggiunto è l’esito di un progetto di lungo respiro, concepito inizialmente dalla Fondazione e reso possibile anche grazie al supporto della famiglia Dell’Oro.

«L’obiettivo è garantire ai nostri ospiti la possibilità di avere prestazioni in loco» I lavori eseguiti nei mesi scorsi hanno consentito di approntare i locali e dotarli delle attrezzature necessarie per dare la migliore assistenza: «Fondazione Carisma – commenta il presidente Miro Radici – continua nel completamento della filiera dei servizi a sostegno dei propri ospiti e di tutte le persone in carico nei servizi accreditati semiresidenziali e domiciliari. L’obiettivo resta quello di garantire ai nostri ospiti, e a tutti coloro che fanno parte dell’ampia “galassia” dei servizi, la possibilità di avere prestazioni in loco, con dei canali prioritari: il Poliambulatorio rende possibile eseguire direttamente in sede delle prestazioni che oggi invece richiedono di uscire dalla struttura, con evidenti disagi per gli anziani e gli ospiti più fragili».

La cerimonia di inaugurazione