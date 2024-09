Danni del maltempo a Bergamo, il Comune: dai cittadini richieste per 29 milioni e mezzo

I moduli presentati complessivamente dai privati per i danni causati dall’evento del 9 settembre 2024 sono quindi 942, di cui 786 alle strutture abitative e pertinenze (garage, cantine) e 156 quelli per le attività economiche e produttive. L’importo dei danni complessivi dichiarati su autovalutazione dei cittadini è pari a circa 29.500.000 euro di cui circa 19.500.000 euro per danni ad abitazioni private e circa 10.000.000 euro per danni a attività economiche e produttive.

Lunedì 16 settembre il dato complessivo dell’autovalutazione dei danni da parte dei privati è stato trasmesso, come da indicazione normativa, a Regione Lombardia al fine di motivare il riconoscimento dello stato di emergenza superiore del Comune di Bergamo. «In questa fase non sono stati inviati i dati relativi alle posizioni individuali, che saranno valutate solo nelle eventuali fasi successive e che saranno aperte anche ai cittadini che non hanno potuto inviare entro sabato 14 settembre il modulo» fa sapere il Comune di Bergamo.

Per chi non ha compilato il modulo del Comune

Infatti, coloro che non sono riusciti a compilare il modulo nei tempi stabiliti per questa fase finalizzata esclusivamente alla procedura Rasda, potranno sempre partecipare alle fasi successive presentando la documentazione che accerta i danni subiti.

Per quanto riguarda invece gli oneri a carico del Comune di Bergamo, l’aggiornamento della stima dei danni è pari a 1.700.000 euro.