De Roon, capitano dal cuore d’oro: porta i giochi ai bimbi in pediatria

Un capitano dal cuore d’oro. Nei giorni scorsi Marten De Roon ha fatto visita all’ospedale Papa Giovanni XXIII, per accompagnare l’associazione «Un sorriso per Matteo ed Ettore» durante le tradizionali consegne di giocattoli ai bambini ricoverati. Una giornata all’insegna dei sorrisi e della leggerezza, con il centrocampista olandese dell’Atalanta , particolarmente legato al territorio, che ha incontrato più di 50 giovani tra i reparti di oncologia pediatrica, trapianti pediatrici, chirurgia pediatrica e pediatria.

«Eravamo già stati con Marten al “Papa Giovanni” alcuni anni fa, tramite una contatto in comune, ed anche questa volta si è dimostrato un campione in reparto e non solo in campo - raccontano dall’associazione (le cui iniziative sono dettagliate sui canali social ufficiali) -. Con grande disponibilità e cuore, Marten ha regalato autografi, foto, dediche su palloni e tantissimi sorrisi, fermandosi a chiacchierare con i bambini e i loro genitori. Sono questi i momenti che amiamo di più, quelli in cui la nostra associazione riesce davvero a portare un po’ di leggerezza, di vita e di gioia anche dove tutto sembra più difficile». Ad accompagnare la visita, le coordinatrici infermieristiche, Antonella Ghezzi e Rossana Algeri.