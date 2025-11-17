Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 17 Novembre 2025

De Roon, capitano dal cuore d’oro: porta i giochi ai bimbi in pediatria

LA SOLIDARIETÀ. Il centrocampista dell’Atalanta ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Papa Giovanni XXIII insieme all’associazione «Un sorriso per Matteo ed Ettore».

Davide Amato
Davide Amato
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La consegna di giocattoli in ospedale con De Roon
La consegna di giocattoli in ospedale con De Roon

Un capitano dal cuore d’oro. Nei giorni scorsi Marten De Roon ha fatto visita all’ospedale Papa Giovanni XXIII, per accompagnare l’associazione «Un sorriso per Matteo ed Ettore» durante le tradizionali consegne di giocattoli ai bambini ricoverati. Una giornata all’insegna dei sorrisi e della leggerezza, con il centrocampista olandese dell’Atalanta, particolarmente legato al territorio, che ha incontrato più di 50 giovani tra i reparti di oncologia pediatrica, trapianti pediatrici, chirurgia pediatrica e pediatria.

L’iniziativa è frutto dell’impegno di due famiglie bresciane che negli scorsi anni hanno pianto i loro bimbi, Matteo ed Ettore, spenti da malattie oncologiche, e ora ne tengono viva la memoria, trasformando il dolore in solidarietà tramite iniziative come la raccolta di giocattoli nuovi da donare negli ospedali.

«Eravamo già stati con Marten al “Papa Giovanni” alcuni anni fa, tramite una contatto in comune, ed anche questa volta si è dimostrato un campione in reparto e non solo in campo - raccontano dall’associazione (le cui iniziative sono dettagliate sui canali social ufficiali) -. Con grande disponibilità e cuore, Marten ha regalato autografi, foto, dediche su palloni e tantissimi sorrisi, fermandosi a chiacchierare con i bambini e i loro genitori. Sono questi i momenti che amiamo di più, quelli in cui la nostra associazione riesce davvero a portare un po’ di leggerezza, di vita e di gioia anche dove tutto sembra più difficile». Ad accompagnare la visita, le coordinatrici infermieristiche, Antonella Ghezzi e Rossana Algeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Ospedali, Cliniche
Sociale
Questioni sociali (generico)
famiglia
Sport
Calcio
marten de roon
Antonella Ghezzi
Atalanta