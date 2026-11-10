Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

Delitto di Palosco, il figlio resta in carcere: «Sentivo voci che dovevo uccidere mamma»

L’INTERROGATORIO . Il 47enne, accusato dell’omicidio della madre, è stato sentito in ospedale. Secondo quanto riferito, sarebbe apparso disorientato e avrebbe dato risposte incoerenti. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Delitto di Palosco, il figlio resta in carcere: «Sentivo voci che dovevo uccidere mamma»

Palosco

È stato sentito all’ospedale di Bergamo, dal Giudice per le indagini preliminari, Mattia Bonassi, 47 anni, accusato di aver ucciso la madre, Emilia Bianchi, 70 anni, nella notte tra venerdì e sabato scorso, a Palosco. Assistito dall’avvocato Alessandro Rossini, durante l’interrogatorio sarebbe apparso disorientato e avrebbe fornito risposte incoerenti. La mattina del fermo, secondo quanto riferito, aveva parlato di voci che «mi dicevano che dovevo uccidere la mamma».

Disposta la custodia in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha esaminato gli elementi raccolti dagli inquirenti, ma non ha convalidato il fermo: non avrebbe ravvisato il pericolo di fuga. Ha tuttavia riconosciuto la presenza di esigenze cautelari e disposto per Bonassi la custodia in carcere.

L’incarico per l’autopsia

La Procura conferirà l’incarico per l’autopsia a Silvia Visonà, medico legale dell’ospedale di Pavia, che aveva già effettuato un primo esame visivo del corpo. In base alle prime valutazioni, la donna sarebbe stata raggiunta da oltre trenta fendenti mentre si trovava a letto. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre.

La scoperta del corpo domenica mattina

La scoperta del corpo è avvenuta domenica mattina, dopo che Emilia Bianchi non si era presentata alla cena dei coscritti e alcuni conoscenti avevano provato, senza successo, a contattarla. L’allarme è stato dato dopo che nessuno aveva risposto al campanello della villetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Martinengo, della Compagnia di Treviglio e del Nucleo investigativo.

Tra gli elementi al vaglio c’è un coltello trovato all’esterno dell’abitazione. Non sarebbero state rilevate tracce evidenti di sangue, ma gli investigatori valutano se la pioggia possa averle cancellate. Sono inoltre in corso accertamenti sulle immagini delle telecamere, che avrebbero ripreso la donna in paese venerdì pomeriggio.

La difficile convivenza con la madre

La convivenza tra madre e figlio, secondo quanto emerso, sarebbe stata difficile. A gennaio la donna aveva chiamato i carabinieri per segnalare un’aggressione, ma non aveva voluto sporgere denuncia. Le forze dell’ordine avevano comunque proceduto d’ufficio e la Procura aveva aperto un fascicolo per minacce e percosse. Il monitoraggio successivo non avrebbe fatto emergere altri episodi; in assenza di ulteriori elementi, il procedimento si sarebbe avviato verso l’archiviazione.

Le responsabilità di Bonassi dovranno essere accertate nel corso del procedimento. L’indagato è presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Martinengo
Palosco
Treviglio
Accusa
Economia, affari e finanza
Pena
Inchiesta, Autopsia
Giustizia, Criminalità
Alessandro Rossini
Mattia Bonassi
Silvia Visonà
Emilia Bianchi