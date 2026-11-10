Delitto di Palosco, il figlio resta in carcere: «Sentivo voci che dovevo uccidere mamma»

È stato sentito all’ospedale di Bergamo, dal Giudice per le indagini preliminari, Mattia Bonassi, 47 anni, accusato di aver ucciso la madre, Emilia Bianchi, 70 anni, nella notte tra venerdì e sabato scorso, a Palosco. Assistito dall’avvocato Alessandro Rossini, durante l’interrogatorio sarebbe apparso disorientato e avrebbe fornito risposte incoerenti. La mattina del fermo, secondo quanto riferito, aveva parlato di voci che «mi dicevano che dovevo uccidere la mamma».

Disposta la custodia in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha esaminato gli elementi raccolti dagli inquirenti, ma non ha convalidato il fermo: non avrebbe ravvisato il pericolo di fuga. Ha tuttavia riconosciuto la presenza di esigenze cautelari e disposto per Bonassi la custodia in carcere.

L’incarico per l’autopsia

La Procura conferirà l’incarico per l’autopsia a Silvia Visonà, medico legale dell’ospedale di Pavia, che aveva già effettuato un primo esame visivo del corpo. In base alle prime valutazioni, la donna sarebbe stata raggiunta da oltre trenta fendenti mentre si trovava a letto. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre.

La scoperta del corpo domenica mattina

La scoperta del corpo è avvenuta domenica mattina, dopo che Emilia Bianchi non si era presentata alla cena dei coscritti e alcuni conoscenti avevano provato, senza successo, a contattarla. L’allarme è stato dato dopo che nessuno aveva risposto al campanello della villetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Martinengo, della Compagnia di Treviglio e del Nucleo investigativo.

Tra gli elementi al vaglio c’è un coltello trovato all’esterno dell’abitazione. Non sarebbero state rilevate tracce evidenti di sangue, ma gli investigatori valutano se la pioggia possa averle cancellate. Sono inoltre in corso accertamenti sulle immagini delle telecamere, che avrebbero ripreso la donna in paese venerdì pomeriggio.

La difficile convivenza con la madre

La convivenza tra madre e figlio, secondo quanto emerso, sarebbe stata difficile. A gennaio la donna aveva chiamato i carabinieri per segnalare un’aggressione, ma non aveva voluto sporgere denuncia. Le forze dell’ordine avevano comunque proceduto d’ufficio e la Procura aveva aperto un fascicolo per minacce e percosse. Il monitoraggio successivo non avrebbe fatto emergere altri episodi; in assenza di ulteriori elementi, il procedimento si sarebbe avviato verso l’archiviazione.