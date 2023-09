Delitto di via Novelli, la sentenza in Appello: confermati i 21 anni a Patelli

Confermati i 21 anni di carcere anche in Appello: è questa la decisione dei giudici nei confronti di Alessandro Patelli, già condannato in primo grado per l’omicidio di Marwen Tayari. Il 21enne l’8 agosto 2021 aveva ucciso il 34enne tunisino con 6 coltellate dopo una lite esplosa sotto casa di Patelli, in via Novelli 4 a Bergamo.