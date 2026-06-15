Denunce online, parte il nuovo servizio della Polizia di Stato. Smarrimento, la segnalazione si fa online
LA NOVITÀ. Dal 15 giugno è attivo il portale per inviare pre-denunce telematiche e segnalazioni di smarrimento. Per furti, truffe e reati informatici la formalizzazione dovrà avvenire entro 48 ore in un ufficio di Polizia.Lettura 1 min.
Da lunedì 15 giugno è operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato «Denunce online», pensato per consentire ai cittadini di avviare alcune procedure direttamente via web.
Il portale, disponibile a questo indirizzo , permette di trasmettere una pre-denuncia telematica, che dovrà poi essere formalizzata entro le successive 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato. L’appuntamento per la formalizzazione può essere prenotato attraverso lo stesso portale.
Dove è sperimentato
In questa prima fase sperimentale, il servizio è attivo presso la Questura di Rieti, la Questura di Frosinone e i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora. Coinvolti anche il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lazio e le sezioni dipendenti di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il Compartimento Polizia ferroviaria Lazio con i posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino, Roma Termini e la sottosezione di Roma Tiburtina, oltre al Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria e alle sezioni di Frosinone e Rieti.
Per quali tipologie di reato fare pre-denuncia
Le fattispecie per cui è possibile presentare una pre-denuncia online sono: furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento e diffamazione online.
Segnalazione online dello smarrimento di beni personali
Tra gli oggetti e documenti segnalabili rientrano cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d’identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito
Sempre dal 15 giugno è invece operativo in tutta Italia il sistema per la segnalazione online dello smarrimento di beni personali. Tra gli oggetti e documenti segnalabili rientrano cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d’identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito.
Per queste segnalazioni non sarà necessario presentarsi in un ufficio di Polizia per la formalizzazione. Il verbale protocollato sarà disponibile entro 96 ore dall’invio all’interno dell’area personale del portale «Denunce Online».
Il documento scaricato dalla piattaforma sarà valido per la successiva richiesta di rilascio di una copia, per l’emissione di un nuovo documento o per eventuali ulteriori necessità. Il link al portale «Denunce Online» è disponibile anche nell’app IO, nella sezione “Servizi” del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
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