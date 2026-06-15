Denunce online, parte il nuovo servizio della Polizia di Stato. Smarrimento, la segnalazione si fa online

Dove è sperimentato

In questa prima fase sperimentale, il servizio è attivo presso la Questura di Rieti, la Questura di Frosinone e i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora. Coinvolti anche il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lazio e le sezioni dipendenti di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il Compartimento Polizia ferroviaria Lazio con i posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino, Roma Termini e la sottosezione di Roma Tiburtina, oltre al Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria e alle sezioni di Frosinone e Rieti.