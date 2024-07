Di corsa, ma in pigiama: il 20 settembre tutti insieme alla Lilt per i bambini malati

Quella del 2024 è la sesta edizione nazionale, e si svolgerà contemporaneamente in oltre 40 città italiane. Organizzata da Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, l’obiettivo è raccogliere fondi da destinare a progetti a favore di bambini malati di tumore e delle loro famiglie, nel mese dedicato al “gold ribbon”, il nastro d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

«Due sono le caratteristiche di questa iniziativa: per la prima volta nella sua storia quasi centenaria, Lilt Bergamo organizza una passeggiata di queste dimensioni per raccogliere fondi e questo è possibile solo grazie a tutti coloro che si sono messi a disposizione per organizzare un evento complesso e impegnativo. Davvero grazie a tutti – racconta Lucia De Ponti, Presidente di Lilt Bergamo -. È invece la seconda volta che Lilt raccoglie fondi per un progetto di altri: è accaduto nel 1998, quando, partecipando a “30 ore per la vita” ha raccolto 195.000.000 di Lire a favore dell’Associazione Cure Palliative, per la ristrutturazione dell’Hospice di Borgo Palazzo; oggi ha deciso di dedicare questa raccolta fondi a Casa Amoris Laetitia, hospice pediatrico della Fondazione Angelo Custode, ancora una volta, una struttura dedicata al fine vita, questa volta dei bambini e delle bambine. Oggi come allora, il tema del fine vita è attuale, complesso, difficile da raccontare, in controtendenza rispetto a quanto accade nella nostra società, ma sapere che ci sono professionisti, persone e volontari che ogni giorno dedicano la loro attività per riempire di “vita” il fine vita, ci fa sentire meno spaventati e soli e di questo siamo infinitamente grati».

La presentazione della manifestazione

La donazione

Lilt Bergamo ha, infatti, deciso di donare i fondi raccolti grazie alla manifestazione bergamasca a Casa Amoris Laetitia, struttura di Fondazione Angelo Custode che accoglie bambini con patologie oncologiche e le loro famiglie. Una collaborazione, quella tra Lilt Bergamo e Casa Amoris Laetitia, valorizzata dal Direttore di Fondazione Angelo Custode, Giuseppe Giovanelli: «Affrontare una cura è intraprendere un percorso ed ogni percorso che si rispetti richiede un cammino. Questo camminare “nella e per la cura” ha caratteristiche precise: prevede di essere accompagnati, di definire un passo che deve trovare un equilibrio e un ritmo con altri passi, di scoprire, cammin facendo, le caratteristiche della meta finale. Meta che a volte non è quella aspettata o desiderata, ma che diventa comunque unica perché valorizzata dalla forza e dalla bellezza di aver camminato, ma, soprattutto, camminato insieme. Ecco perché credo che l’iniziativa “Pigiama Run” sia metafora concreta dei percorsi di cura che vengono accolti, affrontati e vissuti in Casa Amoris Laetitia. È anche la testimonianza che solo camminando insieme, si intrecciano storie, si incontrano volti e sguardi, si condivide la fatica, si trova sostegno e, soprattutto, si sperimenta una compagnia che fa superare la solitudine e fa riscoprire la bellezza che comunque è dentro ogni vita».

Si correrà o si camminerà rigorosamente in pigiama per manifestare vicinanza e solidarietà a chi in pigiama sta tutto il giorno

L’appuntamento

Partenza venerdì 20 settembre, quindi, alle ore 19 dal Parco Suardi: da qui si snoderà un tragitto ad anello di 4,5 km disegnato per persone di tutte le età, compresi i bambini, anche in passeggino. Il percorso attraverserà il centro della città per dare visibilità al tema e per contribuire a fare emergere dal cono d’ombra del non detto una realtà con la quale non sono pochi i bambini e le famiglie che si trovano a fare i conti: 1.400 bambini e 800 adolescenti si ammalano ogni anno di cancro in Italia; 30.000 quelli che si stima vivano in condizione terminale per patologie oncologiche e non solo, un numero che sembra aumenti del 5% anno su anno.