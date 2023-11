«Di nuovo in piazza per fermare i femminicidi»

T. S.

In piazza per gridare «mai più» ogni volta che ci sarà un altro femminicidio. La rete spontanea, nata in occasione della manifestazione del 24 novembre, si è data appuntamento nel tardo pomeriggio di giovedì 30 novembre in piazza Matteotti. Una manifestazione che ha visto la presenza di tante persone, donne e uomini di tutte le età. Tutti pronti a tornare in piazza per gridare il loro basta a donne uccise, alla violenza di genere. Sotto lo striscione con la scritta «Con Giulia, con tutte» si sono alternate donne che hanno raccontato la loro esperienza di violenza subìta, o anche solo di paura.