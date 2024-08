Dimesso dall’ospedale di Bergamo il dodicenne palestinese ferito da una bomba: sta bene

È stato dimesso e sta bene il dodicenne palestinese che era stato condotto a Bergamo per essere curato, nell’ambito di un’operazione umanitaria coordinata sul territorio dalla Prefettura. Il ragazzino, arrivato nella notte tra l’8 e il 9 agosto, era stato ricoverato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII». I medici hanno valutato le sue condizioni e, ieri, lo hanno dimesso giudicandolo in buono stato di salute. Non è stato necessario sottoporlo a un intervento chirurgico. Si trova ancora a Bergamo con la sua famiglia, per il momento ospite in una struttura di accoglienza.