Dispersione scolastica, da novembre a marzo «spariti» 185 studenti

Da novembre a marzo, 185 studenti – tra istituti comprensivi e scuole superiori – sono «spariti» dai radar. Questi i numeri della «dispersione scolastica» in Bergamasca: cifre che possono non impressionare in termini assoluti, ma che invitano il mondo della scuola e delle istituzioni a riflettere su un fenomeno assolutamente da monitorare. Proprio per avere contezza dei numeri e individuare le buone pratiche messe in campo dalle scuole, lo scorso marzo è nato l’Osservatorio provinciale contro la dispersione scolastica, su spinta del Comune di Bergamo, «con l’obiettivo – spiega l’assessore all’Istruzione Loredana Poli – di non perdere nessun ragazzo tra le maglie dei monitoraggi». Tra i primi passi dell’Osservatorio, la somministrazione di due «survey» da parte dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo. L’ultima raccoglie i dati tra il 25 novembre 2023 e il 4 marzo 2024, dal quale emerge un tasso di dispersione «sotto la media regionale, ma questo non significa che non si tratti di un fenomeno da considerare» afferma Katia Piccinini, referente per il contrasto alla dispersione dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo.

L’Osservatorio provinciale contro la dispersione scolastica è stato aperto su spinta del Comune di Bergamo con l’obiettivo di non perdere nessun ragazzo tra le maglie dei monitoraggi». L’indagine effettuata è ampia. Per quanto riguarda gli istituti superiori statali (dai licei ai professionali, hanno partecipato 35 istituti su 41, l’85,3%) il tasso di dispersione è dello 0,2%. Su 38.278 studenti se ne sono ritirati 452 tra il 25 novembre e il 4 marzo, per i quali sono stati rilasciati 346 nulla osta e sono state emesse 28 segnalazioni da parte delle scuole alle autorità (solitamente ai Comuni) per mancato obbligo di frequenza. Sono quindi 374 gli studenti che in qualche modo sono stati «tracciati», ne restano 78 dei quali si sono perse le tracce. Le ipotesi sono diverse, «tra queste il trasferimento all’estero, un fenomeno che riguarda soprattutto gli studenti stranieri che spesso per esigenze lavorative dei genitori si spostano o tornano nel Paese d’origine – spiegano dall’Ufficio scolastico –. Oppure l’iscrizione a un istituto superiore privato o di formazione professionale non statale, dove il rilascio del nulla osta non è d’obbligo». Tra questi 78, relativi solo alle scuole statali, ci sono i cosiddetti «Neet», quei giovani che non studiano e non lavorano. Oggetto d’indagine anche gli istituti di Istruzione e Formazione professionale gestiti dalla Regione Lombardia. Qui il dato sulla dispersione, ricavato dalle risposte di 27 istituti, è dello 0,9%. Su 8.097 studenti, 122 si sono ritirati, per i quali sono stati rilasciati 28 nulla osta, mentre sono state 24 le segnalazioni alle autorità per mancato obbligo. Restano quindi 70 studenti per così dire «dispersi». Sommando i dati dei due sistemi, statale e regionale, sono 148 i casi di dispersione scolastica nel ciclo delle scuole superiori.

L’Osservatorio ha voluto indagare il fenomeno anche nel primo ciclo di istruzione interrogando gli Istituti comprensivi, dove il tasso scende allo 0,05%: sui 68.037 iscritti, 37 studenti sono risultati senza nulla osta o segnalazione per mancato obbligo. Ma l’Osservatorio ha voluto indagare il fenomeno anche nel primo ciclo di istruzione (elementari e medie) interrogando gli «Ic», Istituti comprensivi. Qui il tasso scende allo 0,05%: sui 68.037 iscritti, 37 studenti sono risultati senza nulla osta o segnalazione per mancato obbligo (hanno partecipato 81 scuole su 97, l’84%). Alcuni sono passati in istruzione parentale, c’è chi si è trasferito all’estero. Dei 298 studenti che si sono ritirati tra il 25 novembre e il 4 marzo, sono stati rilasciati 234 nulla osta, ai quali si aggiungono 27 segnalazioni alle autorità per mancato obbligo. Se quindi 261 studenti sono stati tracciati, 37 sono appunto «sfuggiti» dal conteggio. Sommati ai 148 del ciclo superiore, si arriva a 185. Legge i dati la referente per l’Ufficio scolastico Katia Piccinini: «La dispersione si concentra nel primo anno delle scuole superiori e questo ci obbliga ad alcuni approfondimenti. Sull’orientamento, ma anche sul raccordo tra scuola di primo e secondo grado: il passaggio è un debutto scolastico in autonomia, che può essere uno iato». Piccinini sottolinea un altro aspetto: «La dispersione è un fatto scolastico, ma racconta non tanto le vicende scolastiche, quanto tutto il vissuto di uno studente: dove vive, come raggiunge il luogo di studio, la famiglia, i servizi che ci sono sul territorio, la situazione prima e dopo il fenomeno della dispersione. Per questo è fondamentale il raccordo con il territorio, con le associazioni sportive, l’oratorio, il mondo dove si cresce».