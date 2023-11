Dissesto idrogeologico: dalla regione 48 milioni di euro

La delibera prevede la realizzazione di interventi prioritari su tutto il territorio lombardo, individuati in base alle segnalazioni dei sindaci locali e alla verifica degli Uffici Territoriali Regionali. Alcuni interventi risolveranno situazioni locali, mentre altri sono azioni strutturali pianificate a livello di bacino, come la creazione di nuove vasche di laminazione fondamentali per prevenire danni dovuti ad alluvioni.

I principali interventi

I corsi d’acqua

L’assessore ha annunciato anche la progettazione di interventi su interi corsi d’acqua, tra cui l’Adda in Valtellina e l’Oglio, tra il Lago d’Iseo e il Po. Questi progetti sono il risultato di studi di sottobacino condotti in collaborazione con l’Autorità di Bacino del Po e gli Enti territoriali, coinvolgendo tutti i comuni rivieraschi.

Gli interventi in provincia di Bergamo

Ambivere, realizzazione vasca di laminazione sul Torrente Dordo, lotto1 (1.002.000 euro).

Berbenno, messa in sicurezza del versante a monte dei fabbricati residenziali in via Kennedy (280.000 euro).

Calcio (Comune primario), interventi previsti nell’assetto di progetto Pai (Piano assetto idrogeologico) Fiume Oglio sottolacuale, (527.500 euro).

Cazzano Sant’Andrea, dissesto lungo reticolo idrico principale Rio Re sponda idrografica destra (350.000 euro).

Gorlago, adeguamento e razionalizzazione del sistema di difesa idraulico sul fiume Cherio (8.750.000 euro).

Mozzanica, opere di regimazione idraulica sul fiume Serio e sulle rogge finalizzate alla protezione dell’abitato (1.335.000 euro).

Paladina, sistemazione idraulica, riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale lungo il torrente Quisa (400.000 euro).

Rovetta, regimazione idraulica lungo il reticolo idrico minore a lato dell’imbocco della galleria in località Valzurio (271.494,35 euro).

Val Brembilla, messa in sicurezza della strada di collegamento al Santuario Madonna della Foppa e delle sponde della valletta Alegia a monte del centro abitato di Gerosa (800.000 euro).

Valgoglio, interventi di protezione e messa in sicurezza della strada Bani-Novazza (300.000 euro).

Verdellino, realizzazione vasca di laminazione sul torrente Morletta (1.357.499 euro).