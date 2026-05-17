Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 17 Maggio 2026

«Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto

L’INIZIATIVA. Oltre 150 motociclisti hanno partecipato a Bergamo alla quindicesima Distinguished Gentleman’s Ride, la parata benefica a sostegno della ricerca sul tumore alla prostata e della salute mentale maschile. Il corteo, partito dal Daste, ha attraversato i luoghi simbolo della città: le donazioni resteranno aperte fino a fine maggio.

Lettura 1 min.
Filippo Curnis
Filippo Curnis
«Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto
La «Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La solidarietà corre anche in sella a una moto. Fare del bene con stile ed eleganza è sempre stato l’imperativo della Distinguished Gentleman’s Ride, la parata motociclista globale che ogni anno raduna migliaia di centauri in oltre 100 paesi del mondo e 1000 città. Con un solo scopo: sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e promuovere la salute mentale maschile.

Un obiettivo raggiunto, a giudicare dal seguito che anche la quindicesima edizione è riuscita ad avere. Domenica mattina 17 maggio al Daste della Celadina si sono dati ritrovo oltre 150 motociclisti, regalando un bel colpo d’occhio, quello di un museo a cielo aperto pieno di gioielli a due ruote. Il serpentone di mezzi è partito alle 10.30 e ha attraversato i luoghi simbolo della città, dal Sentierone alle Mura venete di Città Alta, per poi fare ritorno al punto di partenza. Grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa da parte del suo organizzatore, Riccardo Sbarboro.

«Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto
«Distinguished Gentleman’s Ride»
(Foto di Bedolis)
«Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto
«Distinguished Gentleman’s Ride»
(Foto di Bedolis)
«Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto
«Distinguished Gentleman’s Ride»
(Foto di Bedolis)

«I numeri di iscrizioni all’evento di Bergamo non sono ovviamente comparabili a quelli di grandi città, ma i bergamaschi sono nei primi 3-4 posti in Italia per importo delle donazioni: oltre 65 mila euro in 15 anni». Sull’entità della cifra ricavata dall’edizione 2026 di Bergamo c’è ancora da attendere: «La raccolta fondi è stata aperta prima della parata, e proseguirà fino al termine del mese di maggio», quindi c’è ancora tempo per chi vuole fare una donazione. I contributi andranno per intero alla Movember Foundation, organizzazione benefica globale dedicata alla salute maschile.

«Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto
«Distinguished Gentleman’s Ride»
(Foto di Bedolis)
«Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto
«Distinguished Gentleman’s Ride»
(Foto di Bedolis)
«Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto
«Distinguished Gentleman’s Ride»
(Foto di Bedolis)

Farfallini, papillon e giacche doppiopetto non sono legati solo a una semplice questione di forma, ma nascondono storie e propositi che arrivano da lontano. «Il connubio motociclette storiche ed abiti eleganti nasce in Australia da un gruppo di appassionati, che ha perso uno dei suoi membri per il cancro alla prostata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Australia
italia
Salute
Ricerca medica
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
Tempo libero
Riccardo Sbarboro
Filippo Curnis
Distinguished Gentleman's Ride
Movember Foundation