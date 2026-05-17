«Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto

La solidarietà corre anche in sella a una moto. Fare del bene con stile ed eleganza è sempre stato l’imperativo della Distinguished Gentleman’s Ride, la parata motociclista globale che ogni anno raduna migliaia di centauri in oltre 100 paesi del mondo e 1000 città. Con un solo scopo: sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e promuovere la salute mentale maschile.

Un obiettivo raggiunto, a giudicare dal seguito che anche la quindicesima edizione è riuscita ad avere. Domenica mattina 17 maggio al Daste della Celadina si sono dati ritrovo oltre 150 motociclisti, regalando un bel colpo d’occhio, quello di un museo a cielo aperto pieno di gioielli a due ruote. Il serpentone di mezzi è partito alle 10.30 e ha attraversato i luoghi simbolo della città, dal Sentierone alle Mura venete di Città Alta, per poi fare ritorno al punto di partenza. Grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa da parte del suo organizzatore, Riccardo Sbarboro.

«Distinguished Gentleman’s Ride»

(Foto di Bedolis) «Distinguished Gentleman’s Ride»

(Foto di Bedolis) «Distinguished Gentleman’s Ride»

(Foto di Bedolis)

«I numeri di iscrizioni all’evento di Bergamo non sono ovviamente comparabili a quelli di grandi città, ma i bergamaschi sono nei primi 3-4 posti in Italia per importo delle donazioni: oltre 65 mila euro in 15 anni». Sull’entità della cifra ricavata dall’edizione 2026 di Bergamo c’è ancora da attendere: «La raccolta fondi è stata aperta prima della parata, e proseguirà fino al termine del mese di maggio», quindi c’è ancora tempo per chi vuole fare una donazione. I contributi andranno per intero alla Movember Foundation, organizzazione benefica globale dedicata alla salute maschile.

«Distinguished Gentleman’s Ride»

(Foto di Bedolis) «Distinguished Gentleman’s Ride»

(Foto di Bedolis) «Distinguished Gentleman’s Ride»

(Foto di Bedolis)