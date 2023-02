Documenti falsi e un roncola con lama di oltre 25 centimetri: un arresto a Bergamo

Le manette sono scattate l’11 febbraio: si tratta di un ventiseienne apparso subito nervoso alla vista degli agenti di polizia locale, mentre svoltava in via Paglia da via Bonomelli con il suo motorino. Nervoso a tal punto che gli agenti hanno pensato di fermarlo per un controllo di routine: ai poliziotti lo hanno ispezionato ha detto di non avere la patente con sé e ha mostrato una carta d’identità francese.