Dodicenne travolto da un furgone a Milano: ricoverato all’ospedale Papa Giovanni

È stato travolto all’improvviso, mentre attraversava la strada, e l’impatto è stato violentissimo. Un dodicenne è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo un terribile incidente in via Bernardino Verro a Milano. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30 di giovedì 6 novembre all’altezza del civico 71, dove a investire un ragazzino è stato un furgone bianco . Sul posto sono intervenuti gli operatori medico-sanitari, arrivati con un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso. Al loro arrivo, il dodicenne era incosciente ed è stato portato immediatamente in elicottero al pronto soccorso a Bergamo in codice rosso. Sul posto sono arrivati subito anche i genitori.

Sulla dinamica indaga la Polizia locale

Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe sbucato all’improvviso in via Verro e l’autista del furgone, che viaggiava in direzione di via Antonini, non avrebbe fatto in tempo a frenare. Nell’impatto il dodicenne è stato sbalzato per alcuni metri. Sul posto presenti gli agenti della polizia, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Ancora da chiarire, se il giovanissimo si trovasse sulle strisce pedonali o se abbia attraversato in un tratto in cui non era consentito. L’uomo alla guida del mezzo si è fermato a prestare soccorso dopo lo schianto e sarà sentito nelle prossime ore nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Come di prassi, verrà anche sottoposto al test per verificare se al momento dell’incidente fosse sotto l’effetto di sostanze o meno.