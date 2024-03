Domenica delle Palme: «La Croce non rappresenta la morte, ma la salvezza del mondo»

Oggi, Domenica delle Palme, ha preso il via la Settimana Santa, che fa memoria della Passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. La processione con ulivi e palme stamattina si è mossa seguendo la croce dalla chiesa di San Pancrazio e ha raggiunto la Cattedrale di Città Alta. «Vogliamo camminare - ha detto il Vescovo Francesco Beschi - con serenità e mitezza tra la gente riconoscendo che Gesù è il Re, lo ascoltiamo, lo seguiamo per una scelta di vita che non mira a carriera, denaro, successo, ma che riconosce in verità e amore i valori autentici, facendo della nostra vita un dono». In una Cattedrale gremita si è celebrato il ricordo della Passione di Gesù. «La narrazione del Vangelo è la rappresentazione di una gigantesca onda che non distrugge, ma investe il mondo della Misericordia di Dio – ha detto monsignor Beschi nell’omelia –. La non rappresenta la morte, ma la salvezza del mondo. La di Gesù e di quelli che lo seguono è la della verità, che ispira fiducia. Abbiamo bisogno di alimentare un’interiore forza morale che diventa responsabilità davanti a noi stessi, agli altri, a Dio a favore della vita».

Il Triduo pasquale

Con il Giovedì Santo, 28 marzo, si apre il Triduo pasquale. In questo giorno si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. Alle 9,30 in Cattedrale il Vescovo Beschi presiede la solenne Messa crismale, con la rinnovazione delle promesse sacerdotali, la benedizione degli oli santi e il ricordo degli anniversari significativi di ordinazione sacerdotale (trasmessa in diretta su «Bergamo Tv», sul sito www.ecodibergamo.it e sulla pagina Facebook del giornale). Alle 21, sempre in Cattedrale, monsignor Beschi presiede la Messa nella Cena del Signore. Il giorno successivo è il Venerdì Santo, 29 marzo, in cui si fa memoria della morte di Cristo in Croce. Alle 8,45 in Cattedrale, il Vescovo Beschi presiede la Liturgia delle Ore. Alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Beschi presiede la celebrazione della Passione del Signore. Lo stesso giorno, dalle 13,30 alle 14, nella chiesa parrocchiale delle Grazie, il Vescovo guida il momento di preghiera per i lavoratori proposto dalle Acli. Il Sabato Santo, 30 marzo, vigilia di Pasqua, alle 8,45 in Cattedrale, il Vescovo presiede la Liturgia delle Ore, mentre alle 21 presiede la solenne Veglia pasquale, durante la quale conferirà Battesimo, Cresima ed Eucaristia a tre catecumeni delle parrocchie cittadine. Domenica 31 marzo, solennità della Pasqua di Risurrezione di Gesù Cristo, alle 10,30 in Cattedrale il Vescovo presiede una solenne Concelebrazione eucaristica, mentre alle 17 presiede i Vespri solenni.