Domenica delle Palme, oggi la Messa in Cattedrale

Si aprono domenica 29 marzo, con la Messa della Domenica delle Palme, le celebrazioni della Settimana Santa, che saranno presiedute in Cattedrale dal Vescovo, monsignor Francesco Beschi.

In questa giornata si ricorda in particolare l’ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme, accolto dalle acclamazioni dei discepoli e della folla. Domenica mattina, alle 10, nella chiesa del Carmine monsignor Beschi benedirà le palme , simbolo della vittoria di Cristo sulla morte e il martirio. Quindi, al termine della cerimonia di benedizione, partirà una processione che terminerà all’interno della Cattedrale, dove il Vescovo presiederà la Messa.

Le altre celebrazioni

Il calendario delle celebrazioni proseguirà il 2 aprile, Giovedì Santo, giorno che segna l’inizio del Triduo pasquale. Ricorrenza in cui si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. Il primo momento si terrà in Cattedrale, dove alle 9,30 monsignor Beschi celebrerà la Messa del Crisma. Sempre in Sant’Alessandro, alle 21, è in programma la Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi.