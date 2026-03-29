Domenica delle Palme, oggi la Messa in Cattedrale
SETTIMANA SANTA. Alle 10 di domenica 29 marzo la benedizione dei rami nella chiesa del Carmine, poi la celebrazione con il Vescovo. Giovedì via al Triduo pasquale.
Si aprono domenica 29 marzo, con la Messa della Domenica delle Palme, le celebrazioni della Settimana Santa, che saranno presiedute in Cattedrale dal Vescovo, monsignor Francesco Beschi.
In questa giornata si ricorda in particolare l’ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme, accolto dalle acclamazioni dei discepoli e della folla. Domenica mattina, alle 10, nella chiesa del Carmine monsignor Beschi benedirà le palme, simbolo della vittoria di Cristo sulla morte e il martirio. Quindi, al termine della cerimonia di benedizione, partirà una processione che terminerà all’interno della Cattedrale, dove il Vescovo presiederà la Messa.
Le altre celebrazioni
Il calendario delle celebrazioni proseguirà il 2 aprile, Giovedì Santo, giorno che segna l’inizio del Triduo pasquale. Ricorrenza in cui si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. Il primo momento si terrà in Cattedrale, dove alle 9,30 monsignor Beschi celebrerà la Messa del Crisma. Sempre in Sant’Alessandro, alle 21, è in programma la Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi.
Si arriva quindi al Venerdì Santo, data in cui si ricorda la passione e morte di Gesù Cristo in croce. Le celebrazioni cominceranno alle 8.45, quando il Vescovo celebrerà la Liturgia delle Ore in Cattedrale. E alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Beschi presiederà la celebrazione della Passione del Signore.
La vigilia di Pasqua, sabato 4 aprile, alle 8.45 in Cattedrale si terrà la Liturgia delle Ore. Mentre in serata, alle 21, il Vescovo celebrerà la Messa solenne della Veglia pasquale.
Infine, in occasione della domenica di Pasqua, giornata in cui si celebra la Resurrezione di Gesù Cristo, monsignor Beschi presiederà alle 10.30 in Cattedrale la solenne celebrazione eucaristica. L’ultimo appuntamento è previsto alle 17, quando il Vescovo di Bergamo presiederà i Vespri.
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