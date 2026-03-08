Burger button
Cronaca / Bergamo Città Domenica 08 Marzo 2026

Domenica di sole, pienone per lo Sbarazzo in centro a Bergamo

L’APPUNTAMENTO. Sul Sentierone gazebo aperti fino alle 18.30, con famiglie e turisti a caccia di sconti e promozioni.

Redazione Web
Redazione Web
In via XX settembre
In via XX settembre
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La domenica di sole sta facendo decollare lo Sbarazzo in centro a Bergamo. Si chiude oggi, domenica 8 marzo, la tre giorni di sconti: con i Gazebo che sbarcano sul Sentierone per il tradizionale evento finale della manifestazione, mentre le promozioni proseguono anche negli ottanta negozi aperti per l’occasione.

I gazebo sul Sentierone, aperti già dalle 9.30, hanno attirato famiglie e turisti, a passeggio tra le vie del centro di Bergamo in una domenica finalmente favorita dal bel tempo. Lo Sbarazzo terminerà in serata, alle 18.30.

