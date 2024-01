Dopo quasi due anni riapre il bar della Funicolare bassa

Sono stati mesi di disagi per i numerosi utenti che quotidianamente si appoggiavano al locale per acquistare biglietti e ristorarsi in attesa dei mezzi pubblici. Atb, proprietaria dei muri, aveva aumentato il personale della stazione di Bergamo Bassa, installando anche un’ulteriore emettitrice automatica per far fronte alla grandissima richiesta di biglietti. Nel contempo è stato pubblicato il bando per cercare un nuovo gestore del locale, con i termini che sono scaduti lo scorso maggio. Al nuovo gestore è stato offerto un contratto di locazione con la formula 6 + 6 anni, partendo da un canone di 16.800 euro, secondo il criterio del massimo rialzo. Il bando di assegnazione dell’immobile, al civico 62 di viale Vittorio Emanuele II, si è svolto a procedura aperta e si è concluso con l’aggiudicazione, avvenuta lo scorso 5 giugno, alla società «Anymore snc di Paganoni Alessandra e Giulio» per un importo di 36mila e 600 euro annuo. Per gestire l’attività sono pervenute in totale cinque domande con offerte economiche che partivano da 24mila euro.

L’aggiudicatario si è fatto carico anche dei lavori di ristrutturazione nei 125 metri quadrati e proprio ieri all’esterno del bar sono state posizionate le insegne con il nuovo nome del locale, «Anymore, funicolare», mentre all’interno fervono i preparativi per chiudere gli ultimi dettagli con gli operai all’opera in modo da procedere il prima possibile all’apertura. Proprio questa mattina in Atb si svolgerà una riunione tecnica per fare il punto sui lavori e stabilire la data di riapertura di un servizio fondamentale per la città e per l’accoglienza turistica. Per vedere rialzate le saracinesche del punto di somministrazione, che per contratto dovrà garantire la vendita dei biglietti per i mezzi Atb e l’utilizzo dei servizi igienici agli utenti, è solo questione di ore: una boccata d’ossigeno per i bergamaschi e per i tanti turisti che frequentano la zona e si servono della funicolare.