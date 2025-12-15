Dopo tre generazioni chiude Natali Moto: «Il lavoro è cambiato»

Giovanni formò moltissimi giovani che avrebbero poi intrapreso la stessa professione. Il negozio si ampliò, rimanendo sempre nel vicolo, e iniziò il commercio di moto e ciclomotori di marchi oggi storici come, Moto Laverda, Lambretta, BM e Malaguti. Arrivarono poi le collaborazioni con i motocicli a tre ruote Empolini e successivamente con, anche, Harley Davidson e Ducati. Nel frattempo il figlio Stefano, classe 1959, diplomato Perito meccanico, seguì le orme del padre.

«A 19 anni ho iniziato ufficialmente, ma lavoravo già da prima. La tutina ce l’avevo a tre anni», racconta da dietro al banco che si appresta a lasciare. Dopo la morte di papà Giovanni e l’aiuto sempre presente della mamma Adelaide, Stefano portò avanti l’officina con lo stesso spirito familiare: «I miei genitori avevano un rapporto caloroso con la gente. Questa era la nostra forza». Negli ultimi dodici anni l’attività ha collaborato con tante aziende di moto e scooter, aumentando vendite e soddisfazione dei clienti. Ma il settore è cambiato: «I negozi di riparazioni diminuiscono e la passione per le moto non è più la stessa. I ragazzi hanno mille distrazioni: social, telefoni. E, certo, c’è anche tanta paura dietro gli incidenti in moto, purtroppo sempre più frequenti, ma forse perché manca anche una cultura e un’attenzione verso i mezzi e la strada». Stefano è in pensione da quattro anni, ma ha continuato a lavorare da solo finché ha potuto. «Mi dispiace per i clienti: era amicizia, non lavoro. Quello che riuscivo a fare, lo facevo». Prima di chiudere, organizzerà un piccolo rinfresco la Vigilia di Natale: «Lascio un sacco di amici che passano qui ogni giorno. Per tanti questo luogo era un po’ il dopolavoro».