Doppio incidente in A4, code in autostrada tra Bergamo e Brescia

Due incidenti, uno a Pontoglio in direzione Brescia e l’altro a Grumello in direzione Milano, hanno intasato il traffico sull’autostrada A4. La combinazione dei due schianti, in cui nessuno è rimasto gravemente ferito, e i rallentamenti causati dai curiosi. Le code sono lunghe diversi chilometri, a cavallo tra la provincia di Brescia e Bergamo.