Dote scuola: 4,3 milioni per 21mila studenti bergamaschi

Materiale didattico e borse di studio per 4,3 milioni di euro sono a disposizione di oltre 21mila studenti bergamaschi (21.694 per l’esattezza), grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia per l’anno scolastico 2022-2023. Il contributo previsto dalla Dote Scuola, pari a 200 euro, spetta alle famiglie con indicatore Isee non superiore a 15.748,78 euro. Potranno beneficiarne gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado e della Formazione professionale di competenza regionale residenti in Lombardia, che non abbiano superato i 21 anni. Nello specifico, per quanto riguarda l’erogazione del sostegno relativo al materiale didattico i beneficiari in provincia di Bergamo sono 19.348 (pari a 3.869.600 euro), mentre per le borse di studio statali nel territorio orobico i beneficiari sono 2.346 (pari a 469.200 euro).