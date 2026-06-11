Droga e 16 mila euro in contanti: arrestato un 39enne

La polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino peruviano di 39enne con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nella serata di mercoledì dagli agenti della Squadra Mobile insieme al personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

L’intervento è scattato dopo alcuni accertamenti avviati in seguito agli atteggiamenti minacciosi che l’uomo, insieme a un altro soggetto, avrebbe tenuto nei confronti di alcune persone.

Sequestrati marijuana e 16 mila euro

Nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto circa 468 grammi lordi di marijuana. Sono stati inoltre sequestrati diversi strumenti utilizzati per la preparazione e la suddivisione della droga in dosi, tra cui bilancini di precisione, utensili da taglio e altro materiale ritenuto funzionale all’attività di spaccio.

Nel corso dei controlli sono stati trovati anche 16 mila euro in contanti, una somma che, secondo gli investigatori, sarebbe compatibile con l’attività di cessione di sostanze stupefacenti.

Denunciato un italiano per minaccia

Nello stesso contesto operativo è stato denunciato in stato di libertà un cittadino italiano nato nel 1985 per il reato di minaccia. A suo carico sono stati inoltre sequestrati una carabina ad aria compressa e una mazza da baseball rinvenute durante le perquisizioni.

La carabina e la mazza da baseball sequestrati

Convalidato l’arresto