Due arresti a Bergamo: sequestrati droga e due pistole ad aria compressa

Nella notte del 9 dicembre carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bergamo hanno arrestato due uomini italiani, di 48 e 63 anni, entrambi pregiudicati e residenti in provincia. Il controllo è scattato durante un servizio sul territorio, quando i militari hanno fermato l’auto su cui i due viaggiavano, trovando subito una piccola quantità di droga.

Perquisizione: trovati 250 grammi di droga

La verifica è proseguita con perquisizioni personali, del veicolo e delle abitazioni, che hanno portato al sequestro di: 240 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti, 37 grammi di cocaina in una ventina di dosi, 0,2 grammi di Mdma, oltre a 1.475 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, una placca metallica con lo stemma dell’Arma dei carabinieri conservata in un portafoglio e due pistole ad aria compressa prive del tappo rosso.

Convalida dell’arresto e provvedimenti del giudice