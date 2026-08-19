E-Brt: cantieri dal 24 agosto in via San Giorgio, Calvi e Baschenis. Ecco la nuova viabilità in centro a Bergamo

Prenderanno il via lunedì 24 agosto i lavori per la realizzazione degli interventi sulla viabilità di via San Giorgio, via Fratelli Calvi e via Baschenis, annunciati dall’Amministrazione comunale lo scorso 11 agosto, con l’obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione in uno dei nodi più delicati della circolazione cittadina, anche alla luce della nuova configurazione determinata dall’entrata in esercizio dell’e-Brt. Gli interventi, che si concluderanno entro il 5 settembre, comporteranno modifiche all’attuale assetto stradale e alla circolazione, disciplinate dalle specifiche ordinanze reperibili sul sito del Comune di Bergamo.

Le modifiche si inseriscono in un quadro viabilistico che continua a risentire del permanere del cantiere per il raddoppio ferroviario Bergamo–Ponte San Pietro, della sospensione della relativa linea ferroviaria con il conseguente mantenimento degli autobus sostitutivi e della chiusura ancora parziale del sottopasso di via San Bernardino. La recente apertura di un fornice, seppure in un solo senso di marcia, ha consentito di introdurre queste modifiche finalizzate ad aumentare la capacità di deflusso del traffico e ridurre gli accodamenti nelle ore di maggiore afflusso.

Via San Giorgio, una corsia in più

L’intervento più significativo riguarda via San Giorgio, a senso unico in direzione sud: da via Fratelli Calvi fino all’intersezione semaforica, le corsie destinate al traffico automobilistico passeranno da due a tre, oltre alla corsia riservata all’e-Brt. L’intervento è volto ad allargare la carreggiata sul lato destro riducendo il marciapiede che, attualmente, è largo 2,60 metri e che scenderà a 1,60 metri essendo quindi a norma del codice della strada. La corsia dedicata alla svolta verso via Simoncini non sarà accessibile ai mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate. La nuova configurazione è finalizzata ad aumentare la capacità di deflusso dei veicoli e a ridurre gli accodamenti che si verificano nelle ore di punta, in particolare lungo la direttrice verso l’Autostrada.

Via Calvi: stop all’immissione in via San Giorgio

L’intervento modifica la circolazione all’intersezione tra via Fratelli Calvi e via San Giorgio. Per chi percorre via Fratelli Calvi non sarà più possibile immettersi in via San Giorgio. Resterà invece consentito l’ingresso in via Fratelli Calvi per i veicoli provenienti da via San Giorgio.

Dal 24 agosto al 5 settembre, in via Fratelli Calvi, nel tratto compreso tra i civici 11 e 15, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata. Nel tratto tra il civico 11 e via San Giorgio sarà invece introdotto il senso unico di marcia in direzione di via Don Luigi Palazzolo. In prossimità del civico 11, la via Fratelli Calvi sarà indicata come strada a fondo chiuso.

In via San Giorgio, nel tratto compreso tra via Fratelli Calvi e via Autostrada, è previsto un restringimento della carreggiata, con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e deviazione dei pedoni sul lato opposto. Nello stesso tratto sarà istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

L’ordinanza prevede inoltre, per due notti, in concomitanza con i lavori di asfaltatura definitiva, il divieto di accesso in via San Giorgio nel tratto compreso tra via Quarenghi e via Autostrada, ad eccezione dei mezzi dell’impresa. Durante le lavorazioni il traffico sarà deviato lungo via Quarenghi in direzione periferia. Sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso e pronto intervento.

La modifica - spiegano da Palazzo Frizzoni - punta ad evitare gli accodamenti dei veicoli provenienti da via Fratelli Calvi in attesa di immettersi in via San Giorgio, al fine di migliorare la sicurezza dell’intersezione e rendere più fluida la circolazione.

Nuova viabilità in via Baschenis

Nuova viabilità all’incrocio tra via Baschenis con via San Giorgio: il provvedimento introduce l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Baschenis e punta a migliorare la fluidità della circolazione e la sicurezza del nodo viabilistico tra via Paleocapa, via San Giorgio e via Autostrada.

La modifica prevede quindi l’eliminazione della possibilità di svolta a sinistra da via Baschenis verso via San Giorgio e l’istituzione dell’obbligo di dare precedenza all’intersezione. Contestualmente sarà eliminato l’attuale attraversamento pedonale in corrispondenza dell’incrocio, sostituito dal nuovo attraversamento pedonale semaforizzato realizzato nell’ambito del sistema e-Brt.

L’ordinanza ridefinisce inoltre la sosta lungo via Baschenis. Sul lato destro in direzione di via San Bernardino saranno ricavati nuovi stalli a pagamento, sosta blu, , anche con l’obiettivo di compensare parzialmente quelli eliminati per la realizzazione delle corsie riservate all’e-Brt.

Saranno inoltre istituite due aree per il carico e scarico merci, utilizzabili nei giorni feriali dalle 8 alle 19 per un massimo di 30 minuti, con obbligo di indicazione dell’orario di arrivo, e due stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con ridotte o impedite capacità motorie. Al di fuori degli spazi destinati alla sosta sarà in vigore il divieto permanente di sosta con rimozione forzata.