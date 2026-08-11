E-Brt, nuovi correttivi per migliorare la viabilità: aumentano le corsie in via San Giorgio

Il divieto di svolta a sinistra da via Baschenis verso la stazione e l’autostrada, lo stop all’immissione da via Fratelli Calvi su via San Giorgio, l’allargamento di via San Giorgio e un nuovo attraversamento pedonale in via Autostrada. Sono questi i nuovi interventi viabilistici pensati dal Comune di Bergamo per alleggerire il traffico del centro città, messo alla prova anche dall’e-Brt, il nuovo sistema di autobus elettrici su corsia preferenziale al via lo scorso lunedì 3 agosto tra Bergamo e Verdellino.

Dai monitoraggi sul campo il quadrante tra la stazione e largo Tironi risulta tra i nodi più critici per la viabilità ed è proprio su quest’area che Palazzo Frizzoni ha scelto di intervenire con alcuni correttivi, anche alla luce della recente apertura da parte di Rfi di un passaggio (in uscita) sotto il ponte ferroviario di via San Bernardino chiuso nell’ambito del raddoppio ferroviario della linea Bergamo-Ponte San Pietro.

Le novità sono state illustrate alla stampa - martedì 11 agosto in Comune - dagli assessori Marco Berlanda (Mobilità), Ferruccio Rota (Lavori pubblici) e Francesco Valesini (Urbanistica), con il dirigente della Mobilità Silvano Armellini. Gli interventi verranno realizzati a partire dal 24 agosto, mentre quello in via Autostrada è già in corso, ed entreranno in vigore ai primi di settembre. L’obiettivo è introdurre i correttivi ai primi di settembre, entro l’inizio delle scuole. Il Comune non esclude per il futuro ulteriori accorgimenti.

Via San Giorgio, aumentano le corsie per le auto

Nel dettaglio, in via Baschenis si istituisce il divieto di svolta a sinistra verso via San Giorgio in direzione centro/stazione e autostrada e si sopprime un attraversamento pedonale in via San Giorgio sostituendolo con quello recentemente realizzato a pochi metri di distanza: «Modificando le fasi semaforiche di via Baschenis, si semplifica e si rende più efficiente il funzionamento dell’incrocio», spiegano dal Comune. In via San Giorgio, tra via Fratelli Calvi e il semaforo, le corsie automobilistiche passeranno da 2 a 3 (come erano prima dei lavori per il nuovo bus), oltre a quella dell’e-Brt. In questo modo, illustrano da Palazzo Frizzoni, «l’aggiunta consente di far defluire più veicoli nello stesso tratto, riducendo nelle ore di punta gli accodamenti sulla via stessa». Proprio in via San Giorgio al semaforo verrà sospeso temporaneamente il preferenziamento dell’e-Brt, che continuerà a viaggiare su corsia riservata, dove presente, come illustrato dal direttore generale di Atb, Liliana Donato: «Nell’economia del tracciato si perderà 1 o 2 minuti».

Via Autostrada, nuovo attraversamento pedonale