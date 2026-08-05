E-Brt, debutto con mille passeggeri: ma le code arrivano in Malpensata

Aveva fatto il suo debutto ufficiale nel 2019, mandando in pensione il vecchio incrocio semaforico e alleggerendo, negli anni, uno dei nodi più congestionati tra via Carnovali, via Gavazzeni e via San Giovanni Bosco. Negli ultimi giorni però la rotatoria della Malpensata, all’altezza dell’ex Gasometro, è tornata a subire l’intensa pressione del traffico, con rallentamenti soprattutto nelle ore di punta, verso il centro, e veicoli incolonnati anche nelle vie limitrofe.

Un tratto di via San Giovanni Bosco, verso via Bonomelli, è interessato da un cantiere stradale che riduce la carreggiata, ma a pesare sembrerebbe essere il nuovo assetto viabilistico del quadrante dopo l’avvio, da lunedì scorso, dell’e-Brt. Pur non passando direttamente dalla rotatoria e da via San Giovanni, la nuova linea di bus elettrici su corsia preferenziale tra Bergamo e Verdellino incide sui flussi in uscita verso via Bonomelli, ridotta per la presenza appunto della corsia riservata ai tram su gomma.

Il traffico in via San Giovanni Bosco

(Foto di Beppe Bedolis) È qui che, come segnalato da numerosi automobilisti e appurato sul campo, si concentrano i problemi: il sistema di priorità semaforica per i bus in transito fa scattare il rosso per le auto provenienti dalla Malpensata e il risultato è che, quando passa l’e-Brt, il traffico si blocca, le vetture non riescono a defluire e le code si allungano fino alla rotatoria, in un’area già gravata anche dai lavori in via Autostrada e più in là dalla chiusura del ponte ferroviario di via San Bernardino.

«Siamo ad agosto e il traffico è contenuto, eppure si creano code in Malpensata come da anni non succedeva più – lamentano alcuni automobilisti –. Con la riapertura delle scuole e il peso del vicino polo di via Gavazzeni, il rischio è che la situazione peggiori sensibilmente».

(Foto di Beppe Bedolis) Ma il tempo per intervenire, qui come negli altri punti che stanno emergendo come i più critici tra centro (Bonomelli-San Giorgio-Paleocapa) e provincia (ad esempio la zona del velodromo di Dalmine) c’è, perché, come già sottolineato da Atb e Comune, quello attuale è a tutti gli effetti un pre-esercizio della linea, la prima vera prova con l’assetto completo. E a incidere, alla Malpensata, c’è anche un fattore contingente. «In via San Giovanni c’è un cantiere ai sottoservizi che sta riducendo parte della carreggiata, ostacolando il traffico - spiega l’assessore alla Mobilità, Marco Berlanda -. Sembrerebbe quello il principale problema. A ogni modo siamo in una fase di monitoraggio dell’e-Brt, in vista di settembre, e siamo vigili. Le prime settimane serviranno a perfezionare progressivamente il sistema, affinando gli aspetti operativi».

Mille persone nel giorno di debutto

Nel frattempo il servizio comincia comunque a prendere piede. Lunedì, al debutto, sono stati trasportati oltre mille passeggeri, più di 500 già nella sola mattinata successiva, quella di martedì. «Trasportare 1.128 passeggeri, in pieno periodo estivo e nel giorno di avvio di un nuovo servizio e di una rete completamente riorganizzata, rappresenta un dato positivo – commenta Liliana Donato, direttore generale di Atb –. Significa che l’e-Brt è stato recepito e adottato con grande rapidità dai cittadini, un segnale concreto della crescente attenzione verso una mobilità più sostenibile. Inoltre, i riscontri raccolti alle fermate e le testimonianze dei passeggeri confermano l’apprezzamento per un servizio percepito come moderno, veloce ed efficiente. Come per ogni nuovo servizio, sarà comunque necessario un fisiologico periodo di conoscenza e adattamento da parte degli utenti, continueremo a monitorare l’andamento nei prossimi giorni, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’infrastruttura garantendo la massima comunicazione».