Bergamo-Verdellino, primo giorno di e-Brt: pochi passeggeri e traffico scorrevole

È partita lunedì 3 agosto la nuova e-Brt Bergamo-Verdellino, il sistema di trasporto pubblico che collega il capoluogo con la Bassa bergamasca. La prima corsa ufficiale è scattata alle 5.20, inaugurando un servizio che rende Bergamo la prima città lombarda a dotarsi di una linea di questo tipo.

I primi passeggeri hanno potuto provare il collegamento lungo le 21 fermate del percorso. Nelle prime ore della giornata l’affluenza è stata contenuta, anche per il periodo estivo e per i flussi di traffico ridotti di agosto. Fermata dopo fermata, però, il bus ha iniziato progressivamente a riempirsi in alcuni casi con 20-25 persone.

Settembre sarà il vero banco di prova

Il momento decisivo arriverà a settembre, quando torneranno a muoversi pendolari e studenti. Sarà allora possibile misurare l’efficacia del servizio, la puntualità delle corse e la capacità della e-Brt di diventare un’alternativa concreta all’auto privata. Queste settimane serviranno per mettere a punto il sistema e consentire agli utenti di prendere confidenza con la nuova viabilità.

Corsie riservate e priorità semaforica

Tra le principali novità ci sono le corsie riservate agli autobus, che in queste prime giornate hanno richiesto particolare attenzione. Sono stati segnalati alcuni casi di utilizzo improprio degli spazi dedicati, con veicoli e anche ciclisti che hanno occupato le corsie destinate al trasporto pubblico. Debutta anche il sistema Leonardo, la tecnologia che permette agli autobus di comunicare con i semafori e ottenere la precedenza agli incroci. L’obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza e rendere il servizio più regolare.

I primi tempi di percorrenza