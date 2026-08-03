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Cronaca / Pianura Lunedì 03 Agosto 2026
in aggiornamento

Bergamo-Verdellino, primo giorno di e-Brt: pochi passeggeri e traffico scorrevole

IL PRIMO VIAGGIO. Lunedì 3 agosto il nuovo bus ha iniziato il servizio aperto al pubblico. Primi viaggi senza criticità, ma il vero test sarà a settembre con pendolari e studenti.

Lettura 1 min.
Redazione Web
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Bergamo-Verdellino, primo giorno di e-Brt: pochi passeggeri e traffico scorrevole
La partenza dell’e-Brt dalla stazione autolinee di Bergamo
(Foto di Bedolis)

È partita lunedì 3 agosto la nuova e-Brt Bergamo-Verdellino, il sistema di trasporto pubblico che collega il capoluogo con la Bassa bergamasca. La prima corsa ufficiale è scattata alle 5.20, inaugurando un servizio che rende Bergamo la prima città lombarda a dotarsi di una linea di questo tipo.

I primi passeggeri hanno potuto provare il collegamento lungo le 21 fermate del percorso. Nelle prime ore della giornata l’affluenza è stata contenuta, anche per il periodo estivo e per i flussi di traffico ridotti di agosto. Fermata dopo fermata, però, il bus ha iniziato progressivamente a riempirsi in alcuni casi con 20-25 persone.

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Settembre sarà il vero banco di prova

Il momento decisivo arriverà a settembre, quando torneranno a muoversi pendolari e studenti. Sarà allora possibile misurare l’efficacia del servizio, la puntualità delle corse e la capacità della e-Brt di diventare un’alternativa concreta all’auto privata. Queste settimane serviranno per mettere a punto il sistema e consentire agli utenti di prendere confidenza con la nuova viabilità.

Bergamo-Verdellino, primo giorno di e-Brt: pochi passeggeri e traffico scorrevole

Corsie riservate e priorità semaforica

Tra le principali novità ci sono le corsie riservate agli autobus, che in queste prime giornate hanno richiesto particolare attenzione. Sono stati segnalati alcuni casi di utilizzo improprio degli spazi dedicati, con veicoli e anche ciclisti che hanno occupato le corsie destinate al trasporto pubblico. Debutta anche il sistema Leonardo, la tecnologia che permette agli autobus di comunicare con i semafori e ottenere la precedenza agli incroci. L’obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza e rendere il servizio più regolare.

I primi tempi di percorrenza

Nelle prime corse il tempo di viaggio tra Bergamo e Verdellino si è attestato intorno ai 45 minuti, un valore simile ai circa 40 minuti necessari in auto negli stessi orari ma i dati andranno riparametrati a settembre. Su L’Eco di Bergamo di martedì 4 agosto il viaggio in bus e auto a confronto con i giornalisti Sergio Cotti e Davide Amato. Qualche rallentamento è stato registrato in particolare in zona Paleocapa e Caniana a Bergamo e nel tratto tra Lallio, Dalmine e Osio Sotto. Con la ripresa della normale circolazione e dei flussi quotidiani sarà possibile avere un quadro più preciso delle prestazioni della nuova linea.

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