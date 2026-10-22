E-Brt, guasto al sistema di gestione dei semafori: ritardi sulla linea, servizio ripristinato
LA SEGNALAZIONE. Un problema tecnico al software di gestione dei semafori ha causato pesanti ritardi sulla linea e-Brt nella mattinata di giovedì 22 ottobre. Guasto risolto alle 9.30, con ritardi scesi sotto i 10 minuti. Le scuse di Atb ai passeggeri.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Disagi nella mattinata di giovedì 22 ottobre per gli utenti dell’e-Brt. Un problema tecnico al software che gestisce il preferenziamento semaforico ha provocato notevoli ritardi lungo la linea fin dall’inizio del servizio. Il guasto è stato risolto alle 9.30, ma sono state necessarie ulteriori operazioni per riportare la circolazione dei mezzi alla normalità.
A comunicare quanto accaduto è Atb, che ha spiegato come il malfunzionamento abbia interessato il sistema che consente ai mezzi dell’e-Brt di beneficiare della priorità ai semafori, fondamentale per garantire la regolarità e il rispetto degli orari lungo il percorso.
Guasto risolto alle 9.30, ritardi sotto i 10 minuti
Secondo quanto riferito dall’azienda, il problema tecnico è stato risolto alle 9.30 e il servizio ha ripreso il regolare funzionamento, con un progressivo riallineamento agli orari programmati. Nell’aggiornamento diffuso da Atb nella mattinata di giovedì, i ritardi risultavano già scesi sotto i 10 minuti, dopo le difficoltà registrate nelle prime ore della giornata.
Le scuse di Atb ai passeggeri
Sull’accaduto è intervenuta Liliana Donato, direttore generale di Atb, che ha espresso le scuse dell’azienda per i disagi causati ai passeggeri. «Ci scusiamo con i cittadini per i gravi ritardi che hanno condizionato il servizio e-Brt questa mattina (22 ottobre) e per i disagi che abbiamo causato loro. Il problema ha richiesto tempo per essere risolto e siamo ora impegnati per garantire il rapido ripristino della regolarità del servizio». L’azienda ha quindi confermato il superamento del problema tecnico e il progressivo ritorno alla normale programmazione delle corse.
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