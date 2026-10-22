E-Brt, guasto al sistema di gestione dei semafori: ritardi sulla linea, servizio ripristinato

Disagi nella mattinata di giovedì 22 ottobre per gli utenti dell’e-Brt. Un problema tecnico al software che gestisce il preferenziamento semaforico ha provocato notevoli ritardi lungo la linea fin dall’inizio del servizio. Il guasto è stato risolto alle 9.30, ma sono state necessarie ulteriori operazioni per riportare la circolazione dei mezzi alla normalità.

A comunicare quanto accaduto è Atb, che ha spiegato come il malfunzionamento abbia interessato il sistema che consente ai mezzi dell’e-Brt di beneficiare della priorità ai semafori, fondamentale per garantire la regolarità e il rispetto degli orari lungo il percorso.

Guasto risolto alle 9.30, ritardi sotto i 10 minuti

Secondo quanto riferito dall’azienda, il problema tecnico è stato risolto alle 9.30 e il servizio ha ripreso il regolare funzionamento, con un progressivo riallineamento agli orari programmati. Nell’aggiornamento diffuso da Atb nella mattinata di giovedì, i ritardi risultavano già scesi sotto i 10 minuti, dopo le difficoltà registrate nelle prime ore della giornata.

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