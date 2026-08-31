E-Brt, il semaforo si inceppa: traffico in tilt in via Bonomelli

Il vero stress test arriverà tra due settimane, il prossimo 14 settembre, quando con la riapertura delle scuole aumenteranno sensibilmente gli spostamenti quotidiani e sarà possibile valutare più compiutamente l’impatto della nuova viabilità e dell’e-Brt sulla circolazione cittadina. Ma già lunedì il primo lunedì di rientro dalle vacanze estive ha messo alla prova la viabilità, anche a causa di un guasto al semaforo di via Bonomelli , dove p er circa 10 minuti il sistema ha mantenuto il rosso per le auto nonostante l’assenza di autobus in arrivo.

Le maggiori criticità si sono registrate in mattinata, intorno alle 10, a causa del malfunzionamento del semaforo di via Bonomelli, all’incrocio con piazzale Marconi e viale Papa Giovanni XXIII. Per una decina di minuti l’impianto è rimasto bloccato sul rosso, impedendo il normale deflusso delle auto e innescando così code e rallentamenti in tuto il quadrante. Nel concreto, la lanterna dedicata al traffico ordinario indicava il rosso, mentre quella destinata alla corsia preferenziale mostrava il segnale di via libera per i bus, senza però che in quel momento transitasse alcun mezzo.

I tecnici di Atb sono prontamente intervenuti e sono stati avviati accertamenti sull’accaduto. Interpellata, l’azienda fa sapere che l’incidente si è verificato «indipendentemente dall’e-Brt» «Come da procedura stabilita e già in essere sugli impianti semaforici della città, tra polizia Locale e Atb, la polizia locale ha segnalato l’anomalia ad Atb alle ore 9.59 - riferiscono da Atb -. Grazie al nuovo sistema centralizzato di gestione e monitoraggio degli impianti semaforici, i tecnici Atb sono potuti intervenire da remoto e ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto in 60 secondi, e alle ore 10 l’impianto è stato sbloccato. Si tratta quindi di un blocco dell’impianto semaforico verificatosi indipendentemente dell’e-Brt e che grazie al sistema centralizzato è stato rapidamente risolto».