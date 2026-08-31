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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 31 Agosto 2026

E-Brt, il semaforo si inceppa: traffico in tilt in via Bonomelli

VIABILITÀ. Qualche problema in mattinata a Bergamo per un semaforo inceppato sul rosso per una decina di minuti.

Lettura 1 min.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
E-Brt, il semaforo si inceppa: traffico in tilt in via Bonomelli
Traffico su via Bonomelli a Bergamo, nella mattinata di lunedì 31 agosto il semaforo si «inceppato» sul rosso per una decina di minuti creando lunghe code proprio su via Bonomelli.
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Il vero stress test arriverà tra due settimane, il prossimo 14 settembre, quando con la riapertura delle scuole aumenteranno sensibilmente gli spostamenti quotidiani e sarà possibile valutare più compiutamente l’impatto della nuova viabilità e dell’e-Brt sulla circolazione cittadina. Ma già lunedì il primo lunedì di rientro dalle vacanze estive ha messo alla prova la viabilità, anche a causa di un guasto al semaforo di via Bonomelli, dove per circa 10 minuti il sistema ha mantenuto il rosso per le auto nonostante l’assenza di autobus in arrivo.

In generale, lunedì code e rallentamenti, seppur contenuti visto il volume ancora ridotto di auto, si sono concentrati soprattutto lungo l’asse tra largo Tironi, via San Giorgio, via Bonomelli e la stazione, dove i restringimenti legati alle corsie preferenziali per i nuovi bus elettrici della linea Bergamo-Verdellino (in servizio da un mese) si sommano agli effetti della chiusura del ponte di via San Bernardino, interessato dai lavori (in ritardo) per il raddoppio ferroviario di Rfi.

Le maggiori criticità si sono registrate in mattinata, intorno alle 10, a causa del malfunzionamento del semaforo di via Bonomelli, all’incrocio con piazzale Marconi e viale Papa Giovanni XXIII. Per una decina di minuti l’impianto è rimasto bloccato sul rosso, impedendo il normale deflusso delle auto e innescando così code e rallentamenti in tuto il quadrante. Nel concreto, la lanterna dedicata al traffico ordinario indicava il rosso, mentre quella destinata alla corsia preferenziale mostrava il segnale di via libera per i bus, senza però che in quel momento transitasse alcun mezzo.

I tecnici di Atb sono prontamente intervenuti e sono stati avviati accertamenti sull’accaduto. Interpellata, l’azienda fa sapere che l’incidente si è verificato «indipendentemente dall’e-Brt» «Come da procedura stabilita e già in essere sugli impianti semaforici della città, tra polizia Locale e Atb, la polizia locale ha segnalato l’anomalia ad Atb alle ore 9.59 - riferiscono da Atb -. Grazie al nuovo sistema centralizzato di gestione e monitoraggio degli impianti semaforici, i tecnici Atb sono potuti intervenire da remoto e ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto in 60 secondi, e alle ore 10 l’impianto è stato sbloccato. Si tratta quindi di un blocco dell’impianto semaforico verificatosi indipendentemente dell’e-Brt e che grazie al sistema centralizzato è stato rapidamente risolto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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