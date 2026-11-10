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Cronaca / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

e-BRT, mercoledì mattina potenziamento della rete dati: possibili disagi

TRASPORTI . Dalle 9 alle 11 dell’11 novembre è previsto un intervento di potenziamento della rete di connessione dati a supporto dei servizi Atb per l’e-BRT. In tale orario potrebbero spegnersi i display delle fermate.

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e-BRT, mercoledì mattina potenziamento della rete dati: possibili disagi
La linea delll’eBRT in centro a Bergamo

Bergamo

Mercoledì 11 novembre, dalle 9 alle 11, è previsto un intervento di potenziamento della rete di connessione dati a supporto dei servizi Atb per l’e-BRT. In tale orario potrebbero spegnersi i display delle fermate.

L’operazione comunicata da a Atb punta ad aumentare la velocità di comunicazione tra autobus, display delle pensiline e rete semaforica.

Possibili spegnimenti dei display

Durante i lavori potrebbero verificarsi temporanei spegnimenti dei display alle fermate e rallentamenti di alcune corse. L’intervento è stato programmato in una fascia oraria di minore affluenza, con l’obiettivo di limitare i disagi per chi si sposta al mattino per motivi di studio o lavoro.

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