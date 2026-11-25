La velocità è il principale punto di forza dell’e-Brt Bergamo-Dalmine-Verdellino. Per il 62,9% dei passeggeri la rapidità del viaggio rappresenta il vantaggio decisivo del nuovo sistema di trasporto pubblico. È quanto emerge dall’indagine condotta da Csa Research per Atb su 1.015 utenti intervistati a bordo tra il 19 e il 31 ottobre. Dal 24 agosto al 25 novembre il servizio ha trasportato oltre 462mila passeggeri.

Gli spostamenti e le abitudini dei passeggeri

Il 57,3% degli intervistati utilizza l’e-Brt per raggiungere un altro comune della linea, mentre il 39,5% è diretto a Bergamo. Lavoro (52,6%) e studio (21,6%) sono i principali motivi di viaggio. Il 59,2% degli utenti utilizza il servizio dal lunedì al venerdì e il 64,9% ha sottoscritto un abbonamento annuale. Prima dell’introduzione dell’e-Brt il 39,1% utilizzava mezzi privati: secondo le stime, nei giorni feriali circa 1.400 persone lasciano a casa il proprio veicolo.

Il gradimento del servizio

Il giudizio complessivo raggiunge un voto medio di 8,4 su 10. Tra gli aspetti più apprezzati figurano il numero delle fermate (8,8), la frequenza delle corse e la facilità di acquisto e validazione dei biglietti (8,6). Tre intervistati su quattro ritengono il servizio migliore rispetto al precedente trasporto pubblico. Quasi nove su dieci intendono continuare a utilizzarlo.

Passeggeri in crescita