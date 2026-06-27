E-Brt, primi correttivi in via Paleocapa ma le code restano - Le foto

Le code dopo la riorganizzazione della viabilità

La nuova sistemazione ha infatti ridisegnato i flussi, rendendo la circolazione meno fluida: in via Paleocapa il traffico ora viaggia su due corsie, con quella di sinistra diventata l’unica possibilità per chi deve svoltare sotto il ponte ferroviario verso via Autostrada, mentre quella centrale è destinata a chi prosegue diritto verso via San Giorgio. Il posizionamento dei new jersey rappresenta così il primo aggiustamento in un punto dove la nuova configurazione ha generato più confusione. Tuttavia molte auto, all’altezza di via Fratelli Calvi, cercano di spostarsi sulla corsia di sinistra per prepararsi alla svolta, creando rallentamenti e code. Altri automobilisti, invece, superano l’incrocio e tentano comunque di imboccare la svolta a sinistra, nonostante la presenza della barriera, aumentando ulteriormente le difficoltà di manovra. Tra via Fratelli Calvi e via Autostrada la corsia riservata agli autobus è inoltre delimitata dai birilli per evitare che venga utilizzata dalle auto. «È un primo intervento per indirizzare meglio i veicoli che, con il nuovo assetto viabilistico, erano ancora in una fase di adattamento e in alcuni casi apparivano incerti sui percorsi da seguire – spiega l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda -. I new jersey sono elementi molto visibili e l’obiettivo è rendere più chiaro il funzionamento dell’incrocio, accompagnando gli automobilisti verso una corretta distribuzione dei flussi. Monitoreremo la situazione e valuteremo eventuali ulteriori interventi».