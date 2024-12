È stato approvato il progetto per il nuovo Palazzetto dello sport

Bergamo avrà un nuovo Palazzetto dello sport. Il Comune di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della struttura in via Pizzo della Presolana, dove sorgeva il Creberg Teatro. In un’area della città caratterizzata dalla presenza di diverse attività sportive come il palazzo del Cai, il campo Coni, palestra, campi da tennis e padel, rugby, football americano e baseball.

Per gennaio è previsto il bando per l’assegnazione dei lavori, con l’obiettivo di avviare il cantiere entro l’estate 2025 e concluderlo per l’estate 2026. La realizzazione è affidata a Chorus Life Spa, con un investimento complessivo di 14 milioni, 8 a carico del privato e 6 a carico del Comune. Per un’opera di urbanizzazione a scomputo nell’ambito dell’accordo di programma Chorus Life, promosso dal Comune di Bergamo e da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Teb.

Le caratteristiche del nuovo Palazzetto dello sport

Al centro del progetto l’efficienza dal punto di vista funzionale, energetica, economica. Con una capacità di 2.500 posti a sedere che, ad opera ultimata, arriveranno a 3.000. Potrà ospitare eventi sportivi richiesti dalle principali società locali, tra cui competizioni di pallavolo femminile fino alla serie A1 e di pallacanestro maschile fino alla Serie B. Un impianto in conformità con le normative Coni, con particolare attenzione a quelli della pallacanestro per una struttura di tipo Silver 2.

Il progetto del nuovo Palazzetto dello sport

Queste le specifiche tecniche dell’impianto: l’edificio, di forma quasi quadrata (50x60 metri), si sviluppa in altezza per circa 17 metri.

L’esterno del nuovo Palazzetto Una diversa prospettiva del nuovo Palazzetto

• Ingresso principale: un volume sporgente a un piano, rivestito in lamiera color bronzo in parte traforata, guida i visitatori verso l’ingresso e la biglietteria. La copertura di questo volume sarà utilizzata come terrazza per l’esodo post-evento o in caso di emergenza.

• Lato Ovest: visibile dalla Circonvallazione delle Valli, un elemento aggettante in metallo color bronzo incornicia la vetrata della lounge Vip, situata al primo anello delle tribune, con vista su Città Alta.

• Materiali esterni: pannelli prefabbricati in cemento e inerti bianchi e basamento grigio antracite.

Gli interni del nuovo Palazzetto dello sport

L’interno del nuovo Palazzetto Gli spazi interni sono stati pensati per garantire efficienza e comfort. Al piano terra la hall d’ingresso, la biglietteria, gli uffici, bar e servizi igienici. A questo livello anche le tribune parterre, gli spogliatoi e una sala stampa con mix zone per le interviste. Il primo anello sarà accessibile tramite due rampe di scale, che porteranno alle due tribune principali, su 12 gradoni.

La soddisfazione del Comune di Bergamo

«Un passaggio fondamentale, risultato di un progetto avviato tre anni fa», ha detto la sindaca Carnevali. «Un’opera di alta qualità, attesa da anni, che si colloca in un’area già dedicata allo sport. Grazie alla famiglia Bosatelli e al loro gruppo per la disponibilità e l’attenzione, un ulteriore tassello nel progetto unico e straordinario di rigenerazione urbana che è Chorus Life.

Soddisfatto anche Francesco Valesini, assessore alla rigenerazione urbana: «Si è finalmente concluso un lungo lavoro che ci consentirà, come per lo stadio, un nuovo impianto sportivo di grande rilevanza. Un’esigenza sentita da decenni viste le condizioni in cui versava l’impianto esistente».