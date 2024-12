Nuovo palazzetto, pronto il progetto: dal Comune fondi al Volley Bergamo

È pronto il progetto esecutivo del nuovo Palasport che sarà costruito sulle ceneri del fu Palacreberg. Passerà al vaglio della giunta Carnevali giovedì 19 dicembre, poi, a gennaio, la gara europea per assegnare i lavori (parliamo di un cantiere da 14 milioni di euro). Le tappe restano quelle dettate lo scorso settembre da Costim (società detenuta da Polifin, holding della famiglia Bosatelli) che, in qualità di stazione appaltante, realizzerà la struttura sportiva, opera di urbanizzazione compresa nell’accordo di programma su ChorusLife, smart district inaugurato dieci giorni fa tra via Serassi e Bianzana.

L’inizio dei lavori nell’estate 2025

L’inizio dei lavori è previsto per l’estate 2025, con un tempo di realizzazione stimato in 12-15 mesi, così da consegnare la nuova struttura al Comune di Bergamo entro il secondo semestre del 2026. Ciò significa che le società sportive (in primis Volley Bergamo) che un tempo abitavano il vecchio Palazzetto di piazzale Oberdan (dove è in corso la trasformazione dell’edificio in nuova sede Gamec) dovranno attendere almeno un anno e mezzo prima di poter giocare sul nuovo campo di via Presolana. Con la chiusura della fase esecutiva e il placet della giunta di Palafrizzoni (non è necessario il passaggio in Consiglio comunale), si avanza di qualche casella nell’articolato cronoprogramma.

«Porterò il progetto in giunta giovedì prossimo – afferma Francesco Valesini, assessore alla Riqualificazione urbana e Patrimonio -. I tempi sono stati rispettati e sulla base di quello che avevamo stabilito, dopo l’approvazione del progetto, la stazione appaltante potrà indire la gara per assegnare i lavori, si tratta infatti di un’opera di urbanizzazione secondaria legata a ChorusLife» «Porterò il progetto in giunta giovedì prossimo – afferma Francesco Valesini, assessore alla Riqualificazione urbana e Patrimonio -. I tempi sono stati rispettati e sulla base di quello che avevamo stabilito, dopo l’approvazione del progetto, la stazione appaltante potrà indire la gara per assegnare i lavori, si tratta infatti di un’opera di urbanizzazione secondaria legata a ChorusLife. La gara sarà dovrebbe essere pubblicata a inizio gennaio». I costi sono suddivisi tra il privato (8 milioni di euro) e Palafrizzoni (6 milioni di euro), ma ulteriori rincari (il costo iniziale era di 9,4 milioni di euro) si potrebbero palesare. Per questo il Comune aveva messo le mani avanti, candidandosi al bando «Sport e Periferie» del ministero per lo Sport, cercando di recuperare un milione di euro. «Al momento non ci sono notizie - accenna Valesini -. Siamo in attesa».

Il contributo al Volley Bergamo

Intanto, nei giorni scorsi, gli uffici di Palafrizzoni hanno tradotto in atto amministrativo la promessa della Giunta di prevedere un contributo di 150mila euro a favore di Volley Bergamo 1991, che ormai da un anno gioca al PalaFacchetti di Treviglio. Dalla chiusura del vecchio Palazzetto di piazzale Oberdan, la squadra femminile di pallavolo si è trovata senza un campo da gioco, da qui l’accordo stretto con il Comune di Bergamo per sostenere l’attività della squadra cittadina in questa lunga trasferta: «Era previsto dall’accordo firmato con la società sportiva – spiega l’assessore allo Sport Marcella Messina -. La giunta si è impegnata a garantire il sostegno economico e assicurare il rientro della squadra in città, una volta terminati i lavori del nuovo palazzetto di via Presolana». La società aveva preventivato 187mila euro di maggiori costi per la trasferta forzata a Treviglio. I 150mila euro andranno, questi gli accordi, a coprire l’affitto delle palestre per allenamenti e partite, gli incrementi dei costi per pulizie, personale e catering, i rimborsi chilometrici per atlete e staff, per i trasferimenti per partite a Treviglio (dal bus all’alloggio).

Le trattative con ChorusLife