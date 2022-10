Ecco i 12 progetti inediti dei primi sei mesi da Capitale della Cultura

Capitale Italiana della Cultura 2023 si declinerà in un programma di un centinaio di grandi progetti cui faranno da corollario altre 500 iniziative che prenderanno corpo nel corso dell’anno grazie a tante realtà che hanno fatto rete e progettato insieme: fondazioni, associazioni, enti pubblici, imprese, università . Dopo la presentazione – una decina di giorni fa a Milano – dei progetti finanziati per 3,5 milioni di euro da Fondazione Cariplo insieme alle Fondazioni di Comunità di Bergamo e Brescia, ieri sera al Teatro Sociale di Bergamo è stata la volta di dodici progetti inediti, tutti in programma nei primi mesi del 2023. «Con questo primo incontro di avvicinamento alla Capitale della Cultura – ha spiegato Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo – vogliamo raccontare quell’idea di cultura come forza rigeneratrice, sociale ed economica, che sta alla base di questo complesso processo. È stato uno sforzo collettivo, cresciuto dal basso, che ha generato una vasta progettualità e che punta a una produzione culturale di alto profilo».