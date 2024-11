Ecco il nuovo Codice della strada: nuove regole su monopattini, autovelox, cellulare

Gli autovelox

Ztl e tolleranza zero su droga e alcol

Discorso simile per le Ztl: niente sanzioni multiple per chi, entrato correttamente, si trovi bloccato nella zona quando il divieto entra in vigore. Fortemente voluta dalla Lega è poi la norma a tolleranza zero sui controlli per la guida sotto effetto di stupefacenti. Chi verrà fermato non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni. Tolleranza zero anche sull’alcol, con novità per i recidivi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro).