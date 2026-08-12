Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 12 Agosto 2026

Eclissi del 12 agosto, è caccia agli occhialini: «Mai guardare il sole a occhio nudo»

L’ALLARME. Farmacie e negozi di ottica presi d’assalto a poche ore dall’eclissi: occhialini protettivi quasi introvabili e decine di telefonate. Gli esperti avvertono: normali occhiali da sole e soluzioni fai da te non proteggono gli occhi, possibili danni anche gravi alla retina.

Lettura meno di un minuto.
Diana Noris
Diana Noris
Eclissi del 12 agosto, è caccia agli occhialini: «Mai guardare il sole a occhio nudo»

In vista dello spettacolo dell’eclissi di questa sera - 12 agosto - è caccia agli occhialini di protezione. Tantissime le chiamate nelle farmacie e nei negozi di ottica per l’acquisto all’ultimo minuto, ma trovarli è un’impresa. Il timore ora è che qualcuno decida di farne a meno, affrontando il sole (che pur coperto continua ad irradiare luce) a occhio nudo, o con qualche occhiale posticcio. Gli esperti però avvertono degli alti rischi per la salute .

Leggi anche

Dal negozio «Ottica Mario Bruzzese» di largo Belotti segnalano «almeno 20 chiamate ricevute solo questa mattina, dalle 9.30 alle 11 circa, il telefono continua a suonare solo per questo tipo di richieste, gli occhialini protettivi per l’eclissi. La cosa ci ha molto sorpreso e ci preoccupa. Il timore è che la gente non rinunci ad osservare l’eclissi pur non avendo occhiali specifici, il rischio è poi una corsa al Pronto soccorso oculistico. Il consiglio è di non improvvisare strumenti casalinghi, anche i normali occhiali da sole non bastano. I rischi sono alti, con congiuntiviti, cheratiti, per non parlare dei danni alla retina che è il fotorecettore del nostro occhio ed è ipersensibile».

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Paziente
Scienza, Tecnologia
Specializzazioni mediche
Salute
Diana Noris
Perseidi