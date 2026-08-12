Eclissi del 12 agosto, è caccia agli occhialini: «Mai guardare il sole a occhio nudo»

In vista dello spettacolo dell’eclissi di questa sera - 12 agosto - è caccia agli occhialini di protezione . Tantissime le chiamate nelle farmacie e nei negozi di ottica per l’acquisto all’ultimo minuto, ma trovarli è un’impresa . Il timore ora è che qualcuno decida di farne a meno, affrontando il sole (che pur coperto continua ad irradiare luce) a occhio nudo, o con qualche occhiale posticcio. Gli esperti però avvertono degli alti rischi per la salute .

Dal negozio «Ottica Mario Bruzzese» di largo Belotti segnalano «almeno 20 chiamate ricevute solo questa mattina, dalle 9.30 alle 11 circa, il telefono continua a suonare solo per questo tipo di richieste, gli occhialini protettivi per l’eclissi. La cosa ci ha molto sorpreso e ci preoccupa. Il timore è che la gente non rinunci ad osservare l’eclissi pur non avendo occhiali specifici, il rischio è poi una corsa al Pronto soccorso oculistico. Il consiglio è di non improvvisare strumenti casalinghi, anche i normali occhiali da sole non bastano. I rischi sono alti, con congiuntiviti, cheratiti, per non parlare dei danni alla retina che è il fotorecettore del nostro occhio ed è ipersensibile».