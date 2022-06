Effetto tassi, il rialzo pesa su giovani e famiglie. «Ora i mutui spaventano»

Più che una minaccia, è una promessa. L’aumento dei tassi della Banca centrale europea (Bce) previsto a luglio per arginare l’inflazione comporterà un aggravio consistente delle rate dei mutui e prestiti. Un effetto domino con rincari che potranno superare anche i 100 euro mensili per chi ha contratto mutui a tasso variabile, quelli più direttamente esposti alle decisioni della Bce (e ancorati all’Euribor, l’indice di riferimento per questo genere di finanziamenti), mentre chi ha già un mutuo a tasso fisso dovrebbe essere più protetto, con le rate che manterranno lo stesso importo fino alla scadenza del contratto.