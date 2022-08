Eldin, dalla guerra a Bergamo. Vinse la leucemia, morto di Sla

Il destino si accanisce contro alcune persone e non c’è un perché. Quando il peggio sembra ormai alle spalle, una nuova mazzata è dietro l’angolo pronta a colpirti e può essere quella fatale. Nel 1994 il corrispondente di Radio Vaticana lanciò un appello dalla Bosnia morsa dalla guerra: quattro bambini bloccati nel nord del Paese andavano trasportati con urgenza in uno Stato in grado di curarli. Erano affetti da forme di leucemia grave.