Elezioni europee e comunali 2024: il Comune di Bergamo cerca scrutatori

In vista delle prossime consultazioni elettorali europee e amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno, le elettrici e gli elettori regolarmente iscritte/i all’Albo comunale delle/gli scrutatrici/tori possono comunicare preliminarmente la propria effettiva disponibilità a ricoprire il ruolo tramite domanda telematica, entro e non oltre venerdì 10 maggio 2024.

Le elettrici e gli elettori non iscritti all’Albo, ovvero che non abbiano presentato domanda entro lo scorso 30 novembre 2023, ma che siano comunque interessate/i a ricoprire il ruolo, sonoinvitate/e a presentare comunque la domanda telematica di Iscrizione all’albo degli scrutatori, in quanto le domande verranno utilizzate per la formazione di un elenco aggiuntivo in caso di subentro nell’esercizio delle funzioni di scrutatrici/tori per mancanza di sufficienti disponibilità tra gli iscritti all’Albo.