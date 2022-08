Emergenza siccità, prima frenata: le sorgenti soffrono ancora, ma meno autobotti per i rifornimenti

I sacchetti d’acqua distribuiti dalla popolazione sono ormai un lontano ricordo, così anche i razionamenti notturni. E settimana scorsa i rifornimenti con autobotti dei bacini più a secco sono stati limitati. Rifornimenti non per situazioni di emergenza ma per mantenere comunque il livello alto. Resta il fatto che le sorgenti continuano a essere in sofferenza, così come permangono a rischio moderato (ovvero che la risorsa è disponibile a condizione di ridurre gli usi non essenziali) 52 Comuni (tra quelli gestiti da Uniacque). A fotografare la situazione della nostra provincia è infatti ancora Uniacque, il gestore del servizio idrico integrato. Che rileva come, nel consueto report settimanale, quanto a numero di Comuni a rischio, la situazione è rimasta nella sostanza invariata rispetto a sette giorni prima. Questo nonostante i due giorni di pioggia di settimana scorsa. «Il temporale del primo giorno ha fatto poco – dice l’amministratore delegato di Uniacque Pierangelo Bertocchi –. Meglio il giorno dopo, quando la pioggia è durata più a lungo. Ha avuto soprattutto l’effetto di rinfrescare prati e giardini: quindi di ridurre proprio i consumi di chi, in genere di notte, bagnava orti o giardini».